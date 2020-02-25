Шепелев рассказал о планах после ухода с Первого канала

25.02.2020, 8:19, Новости дня

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, чем намерен заниматься после ухода с Первого канала.

Шепелев написал в Instagram, что в данный момент ему задают много вопросов о будущем: «Что же дальше? Где смотреть? Что будешь делать?».

«Последнее время я часто вспоминаю фразу, что «самое важное в жизни – найти своих и успокоиться», – добавил он.

Телеведущий намерен последовать этому высказыванию, однако прежде собирается отвезти сына в горы.

Ранее он, комментируя решение покинуть Первый канал, заявил, что «любые перемены всегда к лучшему».

Напомним, 18 февраля стало известно, что Шепелев больше не работает на Первом канале. Сообщалось, что ведущего «подвели нервы».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / Эксперт: Статистика показывает необходимость мер по стимулированию рождаемости

18.02 / Бой на Донбассе. ЕС обвинил боевиков и ждет действий от России

17.02 / С этого года в Украине не будут принимать детей в детские дома

04.02 / Сотрудники мэрии Уфы отменили совещание и вышли на уборку снега

02.01 / Украина ожидает в ближайшее время согласовать новые даты визита Помпео в Киев – Пристайко

24.02 / Коронавирус ударил по французскому турпотоку

24.02 / Онищенко раскритиковал татуировки и призвал их запретить

29.01 / Опубликовано видео расстрела киевских полицейских жителем Донбасса

12.02 / Раскрыта дата выхода смартфонов OnePlus 8 и 8 Pro

27.12 / Галину Волчек похоронят рядом с Марком Захаровым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика