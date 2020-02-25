Стало известно об угрозе закрытия в РФ ряда сахарных заводов
25.02.2020, 8:05, Новости дня
В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тыс. тонн, пишут СМИ.
Газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина сообщает, что в группе риска находятся такие предприятия, как Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области, передает РИА «Новости».
По его словам, среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий.
Если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то под угрозой закрытия окажутся и другие сахарные заводы.
По данным Союзроссахара, с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления, что привело к формированию товарных запасов.
В сезоне 2019-2020 годов объем производства свекловичного сахара в РФ может превысить 6,7 млн тонн при потреблении 5,8-5,9 млн тонн.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что сахарные рекорды тали новой проблемой России.
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