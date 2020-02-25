Стало известно об угрозе закрытия в РФ ряда сахарных заводов

25.02.2020, 8:05, Новости дня

В сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать сахарные заводы, чьи суммарные мощности превышают 150 тыс. тонн, пишут СМИ.

Газета «Ведомости» со ссылкой на главу Союза сахаропроизводителей Андрея Бодина сообщает, что в группе риска находятся такие предприятия, как Мелеузовский сахарный завод в Башкирии, Нурлатский сахарный завод в Татарстане и Товарковский сахарный завод в Тульской области, передает РИА «Новости».

По его словам, среднегодовые цены на сахар не позволяют поддерживать необходимый уровень рентабельности предприятий.

Если ситуация с мировыми и внутренними ценами не изменится, то под угрозой закрытия окажутся и другие сахарные заводы.

По данным Союзроссахара, с 2016 года объем производства свекловичного сахара в России превышает объем потребления, что привело к формированию товарных запасов.

В сезоне 2019-2020 годов объем производства свекловичного сахара в РФ может превысить 6,7 млн тонн при потреблении 5,8-5,9 млн тонн.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что сахарные рекорды тали новой проблемой России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Потанин возглавил рейтинг богатейших россиян

21.02 / NYT: Американская разведка предупредила законодателей о том, что Россия вмешивается в предвыборный процесс США

12.02 / В Израиле рисуют карты с аннексированными палестинскими территориями

04.02 / Кроссовки как допинг. IAAF запретила обувь, в которой установлен мировой рекорд

07.01 / Трамп пригрозил Ираку санкциями за «неуважительное» отношение к США

01.02 / Видео: Коронавирус проник в Россию

04.02 / Шинейд О’Коннор опасается суицида из-за психического нездоровья

31.01 / МИД КНР прокомментировал «крайне недобродушный поступок» США

31.01 / Роспотребнадзор предложил работодателям продлить отпуск для граждан Китая

13.02 / Астраханке отказали в выплатах, поскольку двое из трех детей умерли сразу после родов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика