Sony PlayStation 5 «научат» чувствовать страх геймера во время игрового процесса

25.02.2020, 8:04, Разное

Японская транснациональная корпорация Sony зарегистрировала патент на новый контроллер с биологической обратной связью. Данной решение применят в консоли нового поколения PlayStation 5 и таким образом «научат» её чувствовать страх геймера во время игрового процесса.

Контроллер DualShok 5 внешне мало отличается от «предшественника», но в отличие от последнего сможет отслеживать потоотделение и пульс геймера в ходе игрового процесса. В патентных документах указано, что новое решение с биологической обратной связью позволит игрокам достигать более высокого уровня «интерактивности и погружения». Таким образом PlayStation 5 сможет определять страхи геймера и осуществлять выбор в игровом процессе без его непосредственного участия.

Некоторое время назад представитель компании Sony Джим Райан отмечал, что DualShok 5 будет «изюминкой» игровой консоли PlayStation 5. Разработчики считают, что геймеры, оценившие новинку, вряд ли смогут вернуться к своему прежнему геймпаду. Дебют PS 5 запланировано должен состояться до конца 2020 года.