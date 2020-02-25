Мнение: Зачем в России переписывают Конституцию?

25.02.2020, 7:52, Разное

В Госдуме РФ обещали, что голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников. Однако точная дата пока не определена.

Напомним, 20 января нынешнего года президент Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправках к Основному закону страны. Вначале инициативы рассмотрит Дума, потом их вынесут на общероссийское голосование.

Как заявил глава профильного думского комитета Павел Крашенинников, к депутатам поступило уже 262 официально оформленных предложений о поправках.

По данным Минфина России, на организацию голосования уйдет почти 15 миллиардов рублей с учетом фактического инфляционного уровня. Это примерно такая же сумму, что была выделена на президентскую кампанию в 2018 году.

Вместе с тем в Партии народной свободы (ПАРНАС), убеждены, что внесение каких-либо изменений в действующую Конституцию производить не следует, в особенности, когда это касается «инициатив со стороны действующей власти». По мнению ПАРНАСа, Путин стремится к усилению конституционных полномочий президента за счет исполнительной, законодательной и судебной властей.

«Путинские поправки превращают РФ в государство с неограниченной президентской властью, где президент становится ещё и главой исполнительской власти, а судебная власть встраивается во властную вертикаль, – говорится в заявлении политсовета оппозиционной партии. – При этом конституционная система сдержек и противовесов различных ветвей власти полностью разрушается».

Оппозиционеры утверждают, что основная цель поправок прикрывается «рядом поправок иного рода, создающих информационный шум».

«Нет сомнений в том, что для получения необходимого результата путинская властная вертикаль задействует весь административный ресурс для мобилизации граждан на участие в этом мероприятии и проведения масштабных фальсификаций», – отмечается в документе.

Руководитель общественно-политического движения «Союз Правых Сил» Леонид Гозман также считает, что основной смысл поправок – «установление пожизненной и ничем вообще не ограниченной власти президенты». Как ему кажется, это делается так наспех и именно сейчас по двум причинам.

«Во-первых, падение рейтинга президента Путина, скандалы и неудачи властей на выборах различного уровне в последнее время, особенно в мегаполисах, убедили президента в том, что он не может обеспечить поддержку себе и своего курса даже в рамках тех институтов, которые сам создавал, а позже выхолащивал их и превращал в имитацию, – добавил он в интервью «Голосу Америки». – Кроме того это, конечно план «Б». Потому что план «А», связанный с завуалированной аннексией Беларуси и решение вопроса о сохранении себя у власти, очевидно, провалился».

Согласен Гозман и с тем, что обилие поправок требуется для создания «много шума и бурления».

«Большую часть самых идиотских предложений, понятно, отклонят. Никакого Верховного правителя не будет. Но, по сути, будет Иран. Создается иранская политическая система, в которой внешне есть и президент, и парламент и все прочее, но над ними стоит аятолла, который творит, что хочет», – резюмировал политик.

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МГХ), учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин, по собственному признанию, воспринимает изменение Конституции как некую неизбежность, но не придает этому большого значения. По его словам, здесь мобилизованы такие силы, против которых сделать ничего невозможно.

«Кроме того я понял, что в действительности ничего особенно нового не предлагается, – подчеркнул он в комментарии «Голосу Америки». – Президент сейчас и так может сделать все, что пожелает. В последнее время наша жизнь сильно расходилась с тем, что написано в Конституции. И Владимир Путин просто предложил привести Конституцию в соответствие с реальностью. У нас не было ни местного самоуправления, ни разделения властей, а сейчас это будет прописано в конституции».

Естественно, что прописать такие изменения, не нарушив основных статей 1-й и 2-й главы, которые якобы не подлежат изменению, нельзя, констатировал Вячеслав Бахмин: «Поэтому Конституция будет противоречить сама себе. Что, в общем, опять же для России дело привычное. У нас очень многие законы противоречат друг другу и Конституции.

Основной закон в России на самом деле уже давно не применяется так, как он должен применяться, то есть, прямым образом, заключил правозащитник.

Участник Конституционного совещания 1993 года, член Совета по внешней и оборонной политике, декан юридического факультета петербургского отделения РАНХиГС Сергей Цыпляев полагает, что принятый 27 лет назад Основной закон РФ рассчитан на его вдумчивое осознание. «Эта конституция была разработана неплохо, и она является документом на вырост», – сказал Цыпляев в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Эксперт считает, что главная проблема состоит в том, что граждане РФ в правоприменительной практике пока «не доросли» до Конституции 1993 года. «Например, Конституция построена на принципах горизонтали, и каждый уровень власти, начиная с местного самоуправления, имеет свои полномочия, бюджет и легитимность, полученную от избирателей. А мы с упорством, достойным лучшего применения, везде построили вертикали власти, что в Конституции вообще не предусмотрено», – отмечает эксперт.

Кроме того Сергей Цыпляев подчеркивает, что в действующей Конституции примерно треть занимают статьи, прописывающие права и свободы человека, и они определяют смысл и содержание деятельности органов государственной власти и защищаются правосудием. «Большинство представителей органов власти даже не догадываются о том, что их основная задача – гарантия соблюдения этих прав и свобод. Очевидно, они об этом пока еще не прочитали», – иронизирует один из авторов действующего Основного закона.

Собеседник «Голоса Америки» добавляет, что в тексте нынешней Конституции есть положения, которые, с его точки зрения, нуждаются в корректировке. «Но сегодня я считаю, что стабильность Конституции – это самостоятельная ценность, и без насущной необходимости, которая была бы осознана обществом, менять ее нет смысла. Могу сказать, что нам нужно подтянуть к Конституции нашу правоприменительную практику, а уже потом говорить о том, что Основной закон нам в чем-то там мешает или не соответствует нашей действительности».

Пока я не вижу оснований для того, чтобы разворачивать конституционную реформу, заключил декан.