Самый пожилой житель планеты умер в Японии

25.02.2020, 7:51, Новости дня

Пожилой японец Ватанабэ Титэцу, ставший недавно самым старым жителем Земли, скончался в возрасте 112 лет.

Титэцу умер в доме престарелых в городе Дзеэцу префектуры Ниигата, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо. 

Японец родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье, в возрасте 20 лет он переехал на Тайвань, где прожил 18 лет, а затем, после участия во Второй мировой войне, вернулся на родину. 

12 февраля Ватанабэ был официально признан старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.

Напомним, 29 января в Таджикистане умерла 126-летняя Фотима Мирзокулова, которая до этого считалась старейшей женщиной в стране и могла быть самой старой в мире.



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