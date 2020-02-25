Роскачество нашло разрушающие автомобиль «незамерзайки»

25.02.2020, 7:51, Новости дня

Исследование омывающей жидкости, рассчитанной на использование в морозы, показало, что «незамерзайка» не только зачастую начинает замерзать при температуре выше заявленной, но и может повредить автомобиль – некоторые из образцов портили покрышки и лакокрасочное покрытие, следует из сообщения Роскачества.

В сообщении на сайте ведомства говорится, что «по итогам испытаний 29 из 31 исследованного товара соответствовали всем обязательным требованиям действующего законодательства в области безопасности».

Однако в отношении температуры замерзания испытания провалили практически 80% исследованного товара: часть продукции, рассчитанной на использование при минус 20 градусах, начала замерзать уже при минус 13 градусах.

Кроме того, может пострадать сам автомобиль: после погружения в незамерзающую жидкость восьми торговых марок физико-механические показатели резины при растяжении изменились, в 15 случаях эта процедура изменила массу резины, а четыре образца после взаимодействия с лакокрасочным покрытием изменили его цвет.

Испытания на чистящую способность не прошли «незамерзайки» трех торговых марок, при этом у 19 жидкостей были выявлены проблемы со вспениваемостью: «Пены могло как не хватать, так и быть слишком много. В первом случае очистка стекол не будет достаточно качественной, во втором – пена будет оставлять много разводов».

Также было обнаружено, что в 12 случаях жидкости в таре оказалось меньше, чем было заявлено в маркировке. Риски для здоровья были выявлены в отношении «незамерзайки» только одной торговой марки: она может вызывать раздражение на коже и конъюнктиве глаза.

Всего Роскачество проверило отечественную «незамерзайку» 31 торговой марки. Ее стоимость варьировалась от 33,3 рубля до 145,5 рубля за литр, исследование проводилось по 26 показателям качества и безопасности.

Метанол, запрещенный при производстве омывающей жидкости, не был обнаружен ни в одном образце: «Таким образом, подтвердились все основные опасения потребителей, за исключением одного: ни в одном товаре не был выявлен запрещенный метиловый спирт».

Ранее в Подмосковье изъяли более 180 тонн ядовитой «незамерзайки».



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