«Ювентус» и «Интер» сыграют при пустых трибунах

25.02.2020, 7:49, Новости дня

Центральный матч 26 тура Серии А между "Ювентусом" и "Интером" пройдет при пустых трибунах. Это решение принято министерством спорта Италии.

В северных районах Италии наблюдается вспышка заболевания коронавирусной инфекции. От вируса COVID-19 умерло уже пять человек, число заболевших перевалило за две сотни. Правительство Италии стремится предотвратить распространение заболевания. Был отменен ряд массовых мероприятий, в том числе и четыре матча 25 тура Серии А.

Матч претендентов на чемпионский титул "Ювентуса" и "Интера" все же состоится в намеченный срок – 1 марта. Но зрители не будут допущены на трибуны "Альянц Стэдиум". "Ювентус", набравший 60 очков в 25 матчах, лидирует в чемпионате Италии. "Интер", проведший на игру меньше, с 54 очками занимает третье место.



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