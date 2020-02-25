Загадка неизвестных генов в ДНК африканцев и связь с криптозоологией

25.02.2020, 7:43, Разное

Один из самых известных пунктов в критике криптозоологии (поиск неизвестных науке существ) заключается в том, что останки чупакабр, йети или хотя бы кости предположительно доживших до современности динозавров не попадаются палеонтологам.

"Если люди так часто видят йети, в том числе рядом с человеческими поселениями, то где хотя бы один их скелет?", — резонно спрашивают критики.

Эта проблема уже много лет становится очень острой точкой в спорах людей с полярными мнениями. Одни считают, что если нет никаких останков необычных животных, то вероятнее всего их просто не существует, а все рассказы о них выдумка. Другие уверены в том, что ученые просто еще не нашли этих существ и их останки, либо существа приходят к нам из иного мира, а потом снова уходят туда (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

На прошлой неделе в научных СМИ появилась новость, которая возможно может объяснить, почему люди не могут найти останки йети и прочих криптидов.

Группа исследователей изучала генетический материал сотен людей из африканских стран Нигерия и Сьерра-Леоне (Западная Африка) и внезапно обнаружила в нем следы ДНК совершенно неизвестного науке вида людей, с которыми эти африканцы скрещивались около 50 тысяч лет назад.

"У нас нет никаких костей этих людей и иных следов их ДНК, все доказательства существования этой группы находятся лишь в генах современных жителей Западной Африки", — утверждает исследователь Меррит Кеннеди

Ученые обозвали этот загадочный генетический след "призрачной ДНК".

50 тысяч лет назад в Африке жили люди современного вида Гомо Сапиенс (Человек Разумный), но ученые знают, что в Европе Сапиенсы спаривались с неандертальцами, а в Азии с денисовским человеком, чьи гены в наше время можно найти у жителей Океании. Таким образом если 50 тысяч лет назад в Африке рядом с Гомо Сапиенсами жил еще какой-то вид людей, то они без проблем спаривались бы и с ними.

Ученые отмечают, что "призрачная ДНК" не относится ни к денисовцам, ни к неандертальцам, это какой-то совершенно новый и доселе неизвестный вид.

При этом ископаемых останков денисовского человека найдено крайне мало, даже ничтожно мало. Лишь косточка от пальца и зуб. Останков неандертальцев найдено куда больше, но лишь потому, что Европа заселена гуще и раскопок там было куда больше.

Археологических раскопок в Западной Африке по сравнению с европейскими было очень мало, так что ничего удивительного, что пока в руки палеонтологов не попадались косточки того самого "призрачного" вида людей.

Находка нового вида древних людей, о которых ранее не было ничего известно, переполошила антропологов по понятным причинам, но она также вызвала эйфорию и у криптозоологов. Ведь это по сути еще одно доказательство того, что крупное живое существо могло реально существовать на земле и не оставить при этом на ней никаких видимых следов в истории, кроме запрятанных глубоко в генах.

Ранее одним из краеугольных доводов в пользу существования на нашей планете пока еще неизвестных науке крупных видов животных считался тот факт, что многие крупные животные были открыты учеными совсем недавно.

К примеру шимпанзе бонобо нашли лишь в 1929 году, а первые гигантские кальмары начали попадать в руки ученых лишь в 2000-х. До того их описывали лишь по редким останкам на берегу и рассказам очевидцев. А крайне редкую пелагическую большеротую акулу впервые научно описали лишь в 1983 году. А она в длину может достигать почти 6 метров.

Таким образом получается, что если животное встречается очень редко, но его популяция достаточно стабильная и обитает оно в труднодоступных местах, то оно очень долго может не попадаться на глаза людям и тем более в руки ученых. То же самое относится и к его останкам.

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