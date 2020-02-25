Сбить российский Су-24 в Идлибе пытались турецкие военные?

25.02.2020, 7:40, Разное

Попытка сбить российский бомбардировщик Су-24 в ходе боёв за посёлок Нейраб в сирийской провинции Идлиб 20 февраля была осуществлена, предположительно, турецкими военными, а не поддерживаемыми Анкарой боевиками-исламистами. Видео, обосновывающее данную версию, появилось в Сети накануне, 21 февраля.

Информагентство А24 «сирийской вооружённой оппозиции» опубликовало видео подготовки боевиков протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО) к штурму Нейраба. В кадр попал и боевой пуск из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Стингер» по российскому самолёту.

На видео хорошо заметно, что пуск ракеты из ПЗРК FIM-92 Stinger производит человек в турецкой военной форме. Само по себе это не могло бы стать доказательством причастности турецких военных, поскольку Анкара осуществляет массовые поставки военного снаряжения боевикам. Однако позднее пользователь «Твиттера» @obretix смог локализовать место пуска ракеты, которым оказалось здание на территории недавно созданного турецкого «наблюдательного поста» на дороге между городом Идлиб и посёлком Кминас.

Судя по видеосюжету А24, по российскому бомбардировщику Су-24 с территории того же турецкого «наблюдательного поста» под возгласы «Аллах акбар» был произведён ещё один пуск ракеты из ПЗРК. Обе попытки сбить бомбардировщик Су-24 оказались неудачными.

На том же видео в кадр попал турецкий комплекс наведения артиллерии, который используется турками на линии фронта вместе с комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Koral. Также на нескольких кадрах видно, как турецкие военные проводят инструктаж подопечных боевиков-исламистов, опять же под возгласы последних «Аллах акбар».

Как сообщало EADaily, боевики НФО, которые бок о бок с исламистским альянсом «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, ведущую роль в его составе играет запрещённая в РФ террористическая группировка «Джебхат Фатх аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра») воюют против сирийских правительственных войск в ходе боя 20 февраля за посёлок Нейраб выпустили по российскому Су-24 ракету из ПЗРК FIM-92 Stinger. Пилот боевой машины смог уклониться и ракета прошла мимо.

ПЗРК «Стингер» — достаточно эффективное средство борьбы с воздушными целями, имеющееся на вооружении исламистов в Идлибе. Зенитные комплексы были поставлены боевикам со складов турецкой армии ещё в начале февраля. 11 и 14 февраля с их помощью были сбиты вертолёты сирийских ВВС.

На российской авиабазе «Хмеймим» по тревоге 20 февраля были подняты бомбардировщики Су-24. Российская авиагруппа нанесла серию массированных ударов по боевикам на окраине Нейраба, их технике и позициям турецкой артиллерии. Сразу после ударов с воздуха войска Башара Асада контратаковали и выбили противника из Нейраба, снова взяв его под полный контроль.