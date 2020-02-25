Мнение: О подступившей незаметно грандиозной катастрофе

25.02.2020, 7:40, Разное

Никогда такого не было, и вот опять… © Кровопускание.

На финансовых рынках и не только. Потому что рынки – это всего лишь индикатор и барометр, а реальные проблемы кроются, как правило, намного глубже. И не всегда видны даже многим посвящённым. Чего уж говорить о простых обывателях, которые спохватываются, только почувствовав укол жареного петуха.

Вот и понедельник, 24 февраля, когда россияне праздно отдыхали от чествования настоящих мужчин, выдался горячим. Что говорят его итоги?

Если в двух словах – всё плохо. ©

Европейские фондовые индексы пережили наихудший с июня 2016 года день на фоне опасений о том, насколько сильным окажется негативное влияние коронавирусной инфекции COVID-19. На торгах 24 февраля сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опускался на 3,6% — это максимальное падение с 2016 года, по данным Bloomberg. Индекс лондонской фондовой биржи FTSE 100 упал на 2,7%, а немецкий DAX и французский CAC 40 потеряли по 3,3%. Снижение происходит под влиянием растущих опасений по поводу того, что распространение инфекции, добравшейся до Италии, повредит продажам.

На другом континенте ситуация не лучше. Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average упал на 3,6%, индикатор более широкого рынка, S&P500 – на 3,3%. Да и в Азии творится то же самое: южнокорейский индекс Kospi (KOSPI) к закрытию опустился до 3,9%, это самое сильное падение с 2018 года. Опять-таки, рефреном выступает ситуация с коронавирусом.

Но дело не только в страшной болезни. Начинает выходить не самая приятная макроэкономическая статистика. В частности, пятничный индекс деловой активности PMI composite в Соединённых Штатах преподнёс весьма неприятный сюрприз. Он оказался на уровне 49,6 пунктов против 53,3 месяцем ранее. То, что он опустился ниже отметки в 50 пунктов, является формальным свидетельством надвигающегося спада. Эксперты полагают, что это влияние короновируса. Понятно, что цифры эти надо смотреть в динамике и ждать подтверждения тренда в течение ещё, как минимум, месяца-двух. И, тем не менее, это уже весьма тревожные для инвесторов данные.

Формируется спрос на защиту и надёжность. Стремительно растут цены на американские облигации. Доходность по 30-летним бумагам – на историческом минимуме за очень долгое время: 1,88% годовых. Это свидетельствует о том, что деньги инвесторов бегут в защитную гавань. Также и американский #доллар растёт в цене относительно большинства валют. Индекс DXY на весьма высоком уровне – почти 100 пунктов. Всего два раза за последние 50 лет доллар был более дорогим относительно других валют. Наконец, уверенно дорожает #золото, ещё одна традиционная защитная гавань. Правда, это и результат переполняющего рынки огромного объёма денежной ликвидности.

Тем не менее, доминирует #страх. С одной стороны, инвесторы боятся, что #Китай, где коронавирусная инфекция получила пока наибольший масштаб, не справится с валом проблем. Там фактически парализована деловая активность по широкому спектру направлений, многие отрасли вошли в штопор, и спад затронул уже сотни миллионов человек. С другой стороны, крайне велик риск того, что коронавирус перекинется на иные страны и регионы. По мнению инвесторов, уже в прямой опасности Япония, Италия, Корея. Плюс сохраняется вероятность того, что далее вирус начнет распространяться в геометрической прогрессии. А это может привести к обрушению мировой экономики.

Но приведёт ли?

Возможно, главная причина разгорающейся паники в том, что прямо сейчас рынки явно перегреты, а инвесторы буквально «хотят» коррекции. Ведь рыночные индексы находятся почти на максимальных значениях, а это значит – им есть куда падать. И если нужен только повод, он, разумеется, находится.

Однако для более серьёзной катастрофы, на которую намекают уже многие эксперты, нужны и более серьёзные основания. Да, Всемирная фабрика переживает не лучшие времена, но китайские товарищи умеют крайне оперативно решать вопросы. И монетарные власти КНР очень быстро добавят «дровишек ликвидности» в случае возникновения реально крупных проблем. То есть, при необходимости в рынок будет спокойно влит ещё триллион юаней. А если не поможет, то и два триллиона. Плюс в арсенале у китайцев такие стимулы, как снижение учётной ставки, изменение норм банковского резервирования, девальвация юаня, в конце концов. Борьба с кризисом отнюдь не проиграна, факт.

Но и в других странах монетарные власти, получив серьёзный урок глобального #кризис­а 2008 года уже научились заливать пожар деньгами. Тем более, что это, как оказалось, не так уж и страшно с точки зрения инфляции. Приоритеты денежно-кредитной политики однозначно сместились с поддержания ценовой стабильности на стимулирование экономического роста, хотя в учебниках ещё недавно утверждалось, что в долгосрочном плане это ложная цель. Однако жизнь вносит свои коррективы в сухое древо прежних теорий.

Впрочем, осторожный оптимизм отнюдь не исключает, что в мировой экономике найдутся слабые звенья, для которых таинственный коронавирус обернётся то ли «чёрным лебедем», то ли «белым песцом». Сырьевые страны со слабой диверсификацией хозяйства и сильной ориентацией на #Китай тут первые кандидаты на вылет.

Как думаете, не окажется ли в их числе и #Россия? Или накопленных резервов достаточно, чтобы не бояться никакой вселенской катастрофы?