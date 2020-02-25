В Нью-Мексико йети разворотил продуктовый магазин

25.02.2020, 7:40, Разное

Недавно популярному американскому исследователю аномальных существ Лону Стриклеру позвонила женщина, чье имя он указывает лишь как "Л.М.". И она поведала ему невероятную историю из своего детства.

По национальности Л.М. принадлежит к индейцам племени навахо и вместе со своей семьей она жила в небольшом городке Ловингтон в штате Нью-Мексико. Население Ловингтона составляет всего около 11 тысяч человек.

Это произошло в начале 1980-х, когда Л.М. было всего 8 лет. Вместе с другими детьми она любила с утра до вечера играть на территории школы рядом со своим домом, а неподалеку от них находился продуктовый магазин, который обслуживал весь город (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

Л.М. разрешали самостоятельно покупать в этом магазине конфеты, а у ее мамы там был открыт кредит. В магазине были все основные продукты, в том числе там продавали мясо и разделывали его там же в подсобке.

В то лето магазин закрылся на неделю или около того, потому что его владельцы уезжали в отпуск. Продукты остались храниться в магазине, в том числе мясо в холодильниках. И вот в какой-то из дней, когда владельцев не было, кто-то совершенно варварски разгромил этот магазинчик.

Входная дверь была грубо выломана, а на крыльце была большая дыра в полу. Холодильники с мясом были раскрыты и все мясо пропало, а также некоторые другие продукты.

Когда хозяева через несколько дней вернулись из отпуска и увидели, что их магазин разграблен, они начали обвинять местных жителей в краже и вандализме. В подобных маленьких городках все закупаются всего в одном-двух местных продуктовых магазинах и такие нападения происходят очень редко.

Однако, несмотря на расследование полиции, оказалось невозможным выйти на след грабителей и никто не был обвинен. Для хозяев магазина все это оказалось слишком большим ударом. Вскоре они совсем закрыли свой магазин, вывезли оттуда уцелевшие товары и уехали в другой регион. Здание магазина было закрыто и с тех пор пустовало.

Прошло несколько месяцев и однажды у старшей сестры Л.М. сильно заболел живот, ее увезли в больницу и там диагностировали аппендицит. Ее родители остались с ней в больнице, а Л.М. и ее второй сестре пришлось в ту ночь ночевать дома одним.

Л.М. проснулась посредине ночи от непонятых звуков, доносящихся снаружи, а точнее со стороны крыльца их дома. Она подняла голову и заметила за окном большое темное "нечто", после чего от страха накрылась с головой одеялом.

Некоторое время она так лежала на кровати и ждала, когда "нечто" уйдет с их крыльца. Но звуки не прекращались, а когда она высунула голову из-под одеяла, то заметила как мимо окна прошло что-то очень большое. Она ясно видела его волосатую голову и плечи.

После этого страх куда-то ушел, зато появилось сильное любопытство. Л.М. выскочила из кровати и снова выглянула в окно. Она была поражена, увидев там огромное волосатое существо. Тогда девочка и вовсе решила выбежать на улицу, но когда она так сделала, "нечто" уже ушло от их дома.

Л.М. оказалась очень храброй, потому что она побежала дальше мимо школы, а потом услышала шум, идущий со стороны пустующего продуктового магазина. Что-то находилось внутри здания и гремело там мебелью.

Когда девочка подошла ближе, она вскрикнула от боли, так как наступила босой ступней на что-то острое. После этого она присела рядом с магазином и стала пытаться рассмотреть что там такое и вытащить осколок или занозу.

В этот момент в ее сторону резко выдвинулась огромная волосатая лапа с очень толстыми пальцами. Л.М. хорошо ее рассмотрела в лунном свете, как и само существо, и все еще не ощущала страха перед ним. Более того, она сама в свою очередь протянула руку, чтобы попробовать коснуться длинных волос этого высокого (на вид куда выше двух метров) волосатого человека.

У человека была грубоватая и словно сильно загорелая кожа, которая была густо покрыта рыжеватыми волосами, а глаза были медового оттенка и круглые по форме. Он не напал на нее, но взял девочку за руку и повел ее в сторону, останавливаясь по пути несколько раз и чутко прислушиваясь к чему-то. А девочка шла с ним и все еще пыталась вытащить занозу из ноги.

В какой-то момент она подумала, что существо хочет ее похитить, но потом увидела, что оно наоборот ведет ее к ее же дому.

Во время очередной остановки волосатый человек явно что-то услышал, потому что оставил девочку и резко кинулся бежать к большой сосновой роще. Когда он скрылся там, девочка заметила патрульную полицейскую машину на дороге, вероятно именно ее приближение услышал волосатый человек.

После этого Л.М. больше никогда не встречала это существо, зато она стала уверенной в том, что именно оно разгромило магазин и украло мясо из холодильников. Лишь недавно Л.М. поведала об этом случае своей дочери и та убедила ее рассказать эту историю кому-нибудь из специалистов.

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