Деревня под осадой монстров: Странные случаи из истории

25.02.2020, 7:39, Разное

Есть одна старинная азиатская легенда об огромном монстроподобном вепре, который совершал набеги из леса на человеческую деревню и намеренно вытаптывал поля и уничтожал посевы, а также до жути пугал местных жителей.

Никто не мог с ним справиться, потому что это было не реальное животное, а демон мщения в его образе. Он мстил людям за неуважение к местным божествам. Лишь когда люди принесли богатые дары на алтарь и попросили прощения, вепрь перестал разорять деревню.

Думаете, просто сказка? На самом деле нечто подобное встречались и в реальности, хотя скорее всего и не было связано с божествами. Речь идет о случаях, когда необычные существа неоднократно пугали и намеренно терроризировали человеческие поселения (Паранормальные новости — paranormal-news.ru).

В 1891 году в районе Грейвсенд-Бич в штате Нью-Йорк местные жители начали видеть в лесу "покрытых волосами чудовищ, у которых были пышные рыжие бакенбарды и которые рычали и выли жуткими сатанинскими голосами".

Это точно не было ни одно из обычных местных животных и хотя видели их редко, зато слышали их вой и рычание практически каждую ночь. Люди были так сильно напуганы, что все чаще отказывались покидать свои дома в темное время суток.

А потом эти монстры начали приходить по ночам непосредственно в человеческие поселения. Они царапали стены своими когтями и возились возле окон и дверей в попытке проникнуть внутрь. Люди в том числе слышали их громкое сопение.

Однажды вечером подобное существо забрело в деревушку Юнионвилл и начало рычать и реветь возле дома диспетчера с железной дороги. Однако диспетчер оказался не робкого десятка, он схватил тяжелый гаечный ключ, выскочил на улицу и помчался за уже уходящим в лес существом.

По словам мужчины, он несколько миль (!) преследовал монстра среди деревьев, пока почти не догнал, но в этот момент "Дьявол с рыжими бакенбардами" обернулся к нему лицом, а потом буквально растворился в воздухе.

Другой известный случай произошел в Японии в 18 веке в изолированном и малонаселенном регионе горы Бандаи, которая является активным стратовулканом в регионе Тохоку, префектуры Фукусима.

В 1770-х годах на отдаленное сельское поселение стал совершать набеги таинственный зверь, который появлялся из неоткуда, пугал всех, а потом исчезал непонятно куда. Когда это существо впервые было замечено на окраине поселения, оно выглядело как очень большая обезьяна с огромным ртом, острыми когтями и торчащей дыбом шерстью на спине.

Чаще всего существо видели в сумерках или ночью и тогда было видно, что его глаза светятся желтым светом как у кошки. Существо старалось двигаться в тени и было похоже, что оно опасается лунного света и света факелов. Чаще всего его видели практически неподвижно сидящим где-то в тени и внимательно наблюдающим за людьми со стороны.

Сначала существо можно было легко отпугнуть, если начать громко кричать или замахнуться на него факелом. Тогда оно резво убегало в лес. Но шли дни и существо снова и снова приходило в деревню, и теперь оно уже практически ничего не боялось.

Странного монстра не только видели, но и слышали. Он издавал громкие гортанные и совершенно нечеловеческие вопли, а еще пугающе завывал. Иногда он мог сесть на краю деревни и выть всю ночь до рассвета, а люди все это время дрожали в своих ветхих домиках и не могли глаз сомкнуть от страха.

Но это было лишь начало террора. Существо становилось все смелее и теперь оно уже не держалось в тени и не боялось никакого света. Оно начало рычать на людей и подходить к ним совсем близко.

Чтобы обезопасить себя, сельчане решили оставлять на ночь охранников с факелами по периметру поселения. Предполагалось, что охранники сумеют запугать зверя, если выступят разом и будут упорны в своих действиях. Но когда зверь пришел, то выпад охранников кажется лишь раззадорил его. Теперь оно не просто пугало и кралось среди домов, оно начало таскать скот и домашних животных. Один фермер лично видел, как это существо убило и пожирало в поле его собаку.

Никто из жителей деревни теперь не отваживался выходить наружу с наступлением сумерек. Но даже сидя в домах, они слышали как существо бродит вокруг, хрипло и шумно дышит, а то и царапает стены. Потом оно сообразило, что можно залезать на крыши и теперь царапанье его когтей слышали и сверху.

В одну ночь по каким-то причинам этот зверь выбрал себе целью для атаки дом семьи фермеров на самой окраине поселения. Сначала он долго нападал на дверь, пытаясь ее вышибить и дверь лишь чудом устояла. Потом существо стало поднимать тяжелые камни и швырять их в маленькие окна дома. Эти камни нанесли синяки и ушибы нескольким членам семьи. Существо ушло лишь под утро, оставив после себя до смерти напуганных и израненных людей.

Шли дни, месяцы, годы. Монстр стал приходить днем и теперь в поселении стали пропадать маленькие дети. Несколько очевидцев своими глазами видели, как монстр утаскивал кричащих от страха детей и исчезал с ними в лесу. Потом существо стало нападать и на взрослых людей. Все эти атаки удалось отбить, но пострадавшие люди оставались с сильными укусами, переломанными руками или ногами, а то и сошедшие с ума от страха.

Один из пострадавших и уцелевших описал, что когда это существо подошло к нему вплотную, от него ужасно воняло смесью из тухлых яиц и рыбы. Спастись этому человеку удалось после того, как он с силой ударил монстра пальцем в глаз, а потом сразу же убежал.

Наконец чаша терпения людей переполнилась, они собрали все доступное им оружие и решили устроить на монстра большую охоту. И вот, после нескольких дней тщательного выслеживания, этот монстр был наконец повержен одним из охотников. Это случилось в 1782 году. Причем пули существо не взяли и охотнику пришлось накинутся на монстра с большим ножом. Он неистово колол и колол зверя ножом, пока тот не перестал двигаться.

После этого охотник связал труп монстра и притащил в деревню, где его выставили на публичный осмотр. Тело монстра по строению было отдаленно похоже на тело большой обезьяны и было в длину всего полтора метра, но судя по описанию, это действительно было какое-то чудовище.

Первым делом в глаза бросался его непомерно огромный рот, казалось, что пасть монстра может открываться в ширину от уха до уха. Зубы во рту были очень большими, особенно клыки, а на спине была не вздыбленная шерсть, а длинные иглы, похожие на иглы дикобраза. Нос существа был крупным и длинным, а короткие конечности заканчивались перепончатыми пальцами с большими когтями.

От туши шел нестерпимо противный запах, из-за чего хранить тело в деревне было невозможно. Вскоре труп существа просто оттащили подальше в лес и бросили там. Больше никто жителей поселения не терроризировал.

До сих пор остается загадкой, кем являлся этот "монстр из Бандаи". По одной версии на селян нападал сбежавший из частного зоопарка павиан, по другой гиена, по третьей шимпанзе. Однако отдельные детали описания внешности монстра не подходили ни под одно известное животное.

Следующая история случилась в 1950-х в штате Кентукки, округ Кристиан. В уфологии она очень знаменита под названием "Нападение гоблинов на Саттонов", однако до сих пор неясно, кем были эти монстры, гоблинами, инопланетянами или чем-то иным.

Семья Саттон жила в отдаленном доме неподалеку от старой дороги на Мэдисонвилл и недалеко от города Хопкинсвилл. Ближайшие их соседи жили далеко и дом окружали лишь поля и густые лесные заросли.

Вечером 21 августа 1955 года приехавший к Саттонам их старый друг Билли Рэй Тейлор вышел на улицу за водой из колодца и заметил непонятный объект, который пронесся по небу и скрылся за деревьями в лесу. Когда Тейлор вернулся в дом, собака Саттонов начала громко и беспокойно лаять.

Тейлор пояснил Саттонам об объекте и после этого из дома наружу вышли Элмер Саттон с дробовиком и Тейлор. Вскоре они заметили, что к ним со стороны леса двигается что-то живое и когда это существо оказалось в зоне освещения фонаря, потрясенные люди увидели, что это невысокое гуманоидное создание. ростом с 8-летнего ребенка.

На нем был металлический костюм, но шлема на голове не было, голова была зеленоватого цвета, большая и непонятной формы с огромными ушами, а глаза крупные и выпуклые. Тело существа выглядело худым, а ручки очень длинными и тонкими. На руках были длинные когти.

Существо совсем не выглядело дружелюбным, поэтому Элмер Саттон схватил свой дробовик и тут же выстрелил в монстра. Он целился прямо в грудь, но похоже вообще не задел существо, потому что оно лишь отступило назад.

Когда Тейлор и Саттон начали оглядываться по сторонам, они увидели еще подобных существ. Одно из них было прямо на крыше дома, другое сидело на дереве неподалеку. Они начали стрелять по ним, но снова лишь вспугнули, но не могли убить. Существа разбежались непонятно куда и скрылись из вида.

После этого Саттон и Тейлор забежали в дом и тщательно заперли все двери. В доме помимо них было еще шестеро взрослых и трое детей. Не успели они испугаться рассказам о жутких "гоблинах", как услышали шум сверху. Нечто лазало по крыше дома. Потом длинноухий монстр заглянул прямо в окно дома и этим страшно напугал малолетних детей Саттонов.

После этого Тейлор и снова решил выйти из дома. чтобы отпугнуть монстров, но едва он вышел за дверь, как с крыши свесилась длинная когтистая рука и с силой ухватила его за волосы. Подоспевшие Саттоны после этого затащили Тейлора обратно в дом.

Эта осада длилась несколько часов, после чего все стихло. Около 11 вечера все люди решили покинуть дом, они выбежали, сели в две машины и сразу же поехали в полицейский участок Хопкинсонвилла. Полицейские приехали с Саттонами к их дому и все осмотрели. Они зафиксировали, что в доме разбиты окна, но никаких "гоблинов" не увидели и потому уехали обратно в город.

Под утро один из монстров снова вернулся к дому Саттонов и заглянул в окно. Его снова отпугнули выстрелом, но потом несколько этих существ видели гуляющими во дворе, пока не взошло солнце. Больше "гоблинов" в этих местах не видели.

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