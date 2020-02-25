Малышева ответила на претензии о высокой стоимости лечения в ее медцентре

25.02.2020, 7:26, Новости дня

Врач и телеведущая Елена Малышева ответила на комментарий подписчицы в Instagram о том, что обычным пенсионерам не по карману лечение в ее медицинском центре.

«Елена Васильевна, прием у Академика Беленкова стоит 20 000 рублей в вашем центре. У моей мамы пенсия 23 000 рублей. Обычные пенсионеры не могут платить такие деньги, это очень грустно», – цитирует подписчицу @oliga_21 РИА «Новости».

Малышева парировала, что россияне могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства.

«Это частная клиника. Поэтому здесь приходится платить пациентам. Вы можете пойти в бесплатную больницу. Там тоже работают прекрасные кардиологи», – ответила врач.

Напомним, в июне прошлого года Малышева назвала упущение в системе ОМС.



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