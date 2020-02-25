Три российских сахарных завода приостанавливают работу

25.02.2020, 7:06, Новости дня

Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).

В сезоне 2019-2020 года все три этих завода переработали около 1 миллиона тонн сахарной свеклы, на них приходится около 2 процентов производства сахара в стране, передает ТАСС.

В течение последних трех лет низкий уровень цен на сахар не позволяет поддерживать нужный уровень рентабельности, а в сезоне 2016-2017 года производство сахара в РФ превысило внутреннее потребление. При этом рост производства в РФ совпал с падением мировых цен на сахар, они стали ниже, чем себестоимость продукта российских производителей. В сложившейся ситуации произведенный сахар распродан не был, образовались его излишки, что обрушило внутренние цены на продукт.



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