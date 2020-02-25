Белый дом попросил у Конгресса 2,5 млрд долларов на борьбу с коронавирусом

25.02.2020, 7:05, Новости дня

Администрация США отправила в Конгресс запрос на предоставление 2,5 млрд долларов для ускорения разработки вакцины и повышения эффективности мероприятий по борьбе с новым коронавирусом, говорится в заявлении административно-бюджетного управления Белого дома.

«Администрация США сегодня [в понедельник] направила в Конгресс план дополнительного финансирования в размере 2,5 млрд долларов для ускорения разработки вакцины, повышения эффективности мероприятий по борьбе с заболеванием, закупки столь необходимого оборудования и материалов», – приводит текст документа ТАСС.

При этом непосредственно на разработку вакцины будет направлено около 1 млрд долларов.

«Мы также высвобождаем имеющиеся ресурсы и расширяем возможности реагирования [на заболевание]», – отмечается в документе. Белый дом предлагает направить на эти меры неиспользованные средства в размере 1,3 млрд долларов, а также добавить к ним 1,2 млрд долларов. Речь идет, например, о деньгах, выделенных законодателями на борьбу с болезнью, вызванной вирусом Эбола.

Во вторник число жертв коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 663 человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс. 600 человек, число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 893 человек. В США заразились 53 человека. В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии.