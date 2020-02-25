«Копия дедушки»: Екатерина Стриженова показала любующегося собой в зеркале годовалого внука

25.02.2020, 7:04, Разное

Отечественная актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова на странице в Instagram опубликовала небольшое видео с годовалым внуком Петром, любующимся на себя в зеркале. Некоторые подписчики заметили, что малыш растёт «копией дедушки», актёра Александра Стриженова.
Супруги Стриженовы в браке воспитали двух дочерей – Анастасию и Александру. Младшая сейчас учится в МГУ им. Ломоносова, а старшая давно замужем за финансистом и живёт с мужем и сыном в США. Внук нередко гостит у бабушки с дедушкой, и артистка иногда радует своих подписчиков фото и роликами с подрастающим Петром, которому через несколько месяцев исполнится уже 2 года. В недавней публикации Екатерина Стриженова поздравила мужчин с Днём защитника Отечества, сопроводив пост видео, в котором малыш в толстовке с надписью «армия России» на спине с интересом рассматривает себя в зеркале и задорно улыбается.

В комментариях одной из первых «отметилась» врач и телеведущая Елена Малышева, отметившая, что за внуками невероятно приятно наблюдать, а вот с детьми подобного почему-то не происходило. Некоторые фолловеры считают, что Пётр растёт «копией дедушки», а другие уверены в «индивидуальности ни на кого не похожего ангелочка».



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