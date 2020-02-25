Сына Порошенко опять уличили в излишней привязанности к русской культуре

25.02.2020, 6:30, Новости дня

Младший сын Петра Порошенко Михаил спел в Лондоне вместе с российским репером. Михаил учится сейчас в Великобритании. На концерте он вышел прямо на сцену к рэперу Face.

Видео, на котором он танцует и подпевает исполнителю из России, вызвало бурные обсуждения в украинских СМИ и социальных сетях. Все отмечают, что Порошенко-младший веселился в шестую годовщину трагических событий на "майдане".

Сын бывшего президента Украины уже не первый раз оказывается в центре подобного скандала, отмечает телеканал "Россия 24". В прошлом он фотографировался в реглане с надписью "Russia", а также публично признавался, что в повседневной жизни общается не на украинском, а на русском языке.



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