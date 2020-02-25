Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 893 человек

25.02.2020, 6:26, Новости дня

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Южной Корее достигло 893 человек, сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

За сутки коронавирусом COVID-19 в Южной Корее заразились 60 человек, передает ТАСС.

В последние несколько дней в Республике Корея наблюдается резкий рост числа заразившихся. В связи с этим правительство 23 февраля решило перенести начало учебного года в школах на неделю: он начнется 9 марта.

Накануне число заразившихся коронавирусом в Южной Корее достигло 763 человек. В тот же день Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии.

Во вторник число жертв коронавируса в Китае достигло 2 тыс. 663 человек, общее число инфицированных превысило 77 тыс. 600 человек.



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