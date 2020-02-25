В Лос-Анджелесе простились с Коби Брайантом

25.02.2020, 6:06, Новости дня

Проводить звезду баскетбола пришли тысячи человек. Церемония проходила на домашней арене команды "Лос-Анджелес Лейкерс", на неё даже продавали билеты. Цена превышала 200 долларов, но на трибунах был аншлаг, а многие так и не смогли попасть внутрь.

Мероприятие провели в закрытом режиме, внутри здания глушили мобильную связь и не разрешали вести прямые трансляции, отмечает телеканал "Россия 24".

Вдова баскетболиста подала в суд на владельца вертолета, в результате крушения которого погиб Брайант, а вместе с ним его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек.



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