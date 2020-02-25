Коронавирус сорвал съёмки боевика «Миссия невыполнима-7» в Венеции

25.02.2020, 6:06, Новости дня

Число зараженных коронавирусом в мире достигло почти 80 тысяч человек. Из них 500 заболели за минувшие сутки. Шесть новых случаев инфицировния зарегистрировали в американском штате Техас. Один из заболевших был эвакуирован из Уханя, остальные — пассажиры лайнера "Даймонд Принсесс". Все они сейчас находятся на карантине.

Власти США утверждают, что ситуация с распространением вируса в стране находится под контролем. По словам главы Пентагона Марка Эспера, Вашингтон и Сеул также рассматривают возможность сокращения масштабов предстоящих совместных военных учений. Об этом он сообщил в ходе совместной пресс-конференции с южнокорейским коллегой.

А в самой республике Минобороны закрыло на дезинфекцию свой пресс-центр после того, как оператор местного новостного канала был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Сообщается, что такие меры будут действовать до среды.

Тем временем, в Италии, где зарегистрировано уже свыше 200 случаев заражения вирусом, приостановили съемки седьмого фильма серии "Миссия невыполнима". Об этом говорится в заявлении компании "Парамаунт". Съемки должны были пройти в Венеции. В городе карантина нет, отмечает телеканал "Россия 24". Но власти города — в целях профилактики — запретили публичные мероприятия и собрания.