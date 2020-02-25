Эпидемия вынуждает United Airlines отозвать прогноз по прибыли

25.02.2020, 6:06, Новости дня

Свой прогноз по прибыли пересмотрела одна из крупнейших в мире авиакомпаний United Airlines. Ранее перевозчик ожидал стопроцентное снижение пассажиропотока в Китай и 75-процентное сокращение на транстихоокеанских рейсах. Они составляют порядка 5% от планируемых перевозок United​​​.

В компании рассчитывали на 11-13 долларов прибыли на акцию, в случае, если эпидемия завершится до середины мая, и направление постепенно восстановится в течение пяти месяцев. Однако из-за повышенной неопределенности, американский гигант решил отозвать свой январский прогноз на текущий год.

"Из-за повышенной неопределенности вокруг вспышки, ее продолжительности, влияния и общего спроса на авиаперелеты, а также из-за распространения вспышки на другие регионы, компания отзывает свой прогноз на полный 2020 год, выпущенный 21 января", — говорится в сообщении американского авиаперевозчика. Однако по поводу результатов следующего года оптимизм сохраняется — компания все-таки ожидает роста прибыли.

Тем не менее, Акции United упали в понедельник на 3,26% до $75,47.

Американские перевозчики приостановили свои рейсы в Китай до конца апреля. При этом у United доля международных рейсов в прибыли гораздо выше, чем у ее конкурентов.



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