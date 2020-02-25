«Приятно смотреть на нестареющих женщин»: Поклонники восторгаются снимком Блёданс с подругами

25.02.2020, 6:04, Разное

Эвелина Блёданс разместила в социальной сети Instagram снимок с подругами Ниной Шацкой и Ольгой Кабо. Назвав фото «ростовыми девочками», она обсудила с поклонниками проблему роста в отношениях с партнерами.

На снимке представлены три почти ровесницы, но рядом с высокими знаменитостями Эвелина Блёданс со своим ростом в 173 см выглядит самой маленькой. Артистка пожаловалась, что иногда ей приходилось пригибаться рядом со своими более низкими партнерами, чтобы они не комплексовали. Знаменитость поинтересовалась ростом своих подписчиков и захотела узнать, были ли у них в жизни подобные ситуации. Фанаты с удовольствием откликнулись на вопрос, «засыпали» ленту цифрами и собственными историями. Один из них шутливо ответил, что у него такой проблемы не было, потому что он сам парень. Основная же часть комментариев посвящена комплиментам в адрес представительниц отечественного искусства. Они вполне искренние. Нину Шацкую за её неповторимый вокал в свое время наделили титулом дивы русского романса. Она заслуженная артистка России. В центре не менее прославленная первая красавица отечественного кино актриса и каскадер Ольга Кобо.

«Приятно смотреть на нестареющих женщин», — информирует один из поклонников. «Любуюсь вами и вашим возрастом зрелости», — вторит ему другой. Улыбающиеся звезды в прекрасном настроении поделились им со своими почитателями.