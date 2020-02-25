В посольстве РФ ответили на заявления о «вмешательстве» в выборы США

25.02.2020, 5:58, Новости дня

В посольстве РФ в Вашингтоне выразили глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» РФ в выборы США, подчеркнув, что Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран.

«Наша позиция проста и понятна. Российская Федерация не «вмешивается» во внутренние процессы других стран. Призываем политиков прекратить голословные обвинения. Антироссийская составляющая в межпартийной борьбе в США уже привела к беспрецедентной деградации двусторонних отношений», – приводит комментарий российского посольства в Вашингтоне ТАСС.

В посольстве выразили «глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом «вмешательстве» РФ в выборы США».

«Особо поражает то, как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей. Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по «российской теме» становится плохой американской политической традицией», – подчеркивается в комментарии.

При этом в посольстве подчеркнули, что РФ готова к субстантивному обсуждению с США вопросов информационной безопасности, а также других проблем. «Напоминаем, что Российская Федерация и Соединенные Штаты являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, несущими особую ответственность за международный мир и безопасность. Конструктивный и прагматичный диалог между нашими странами критически важен для всей мировой общественности. Вновь подтверждаем нашу готовность к субстантивному обсуждению с американской стороной тематики информационной безопасности и других проблем», – указали дипломаты.

Накануне влиятельные американские сенаторы, представляющие Демократическую партию США, потребовали от госсекретаря США Майка Помпео и министра финансов Стивена Мнучина ввести санкции против РФ за приписываемое Москве «вмешательство в американские выборы».

В Кремле сочли проявлением паранойи утверждения о вмешательстве РФ в американские праймериз. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «кампанией по дезинформации» сообщения о том, что РФ якобы вмешивается в американские президентские выборы 2020 года.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему американцы не замечают подобного абсурда и кто на самом деле портит выборы американцам.