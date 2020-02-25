Топ-10 популярных городов для путешествий в марте
25.02.2020, 5:31, Новости дня
Многие туристы ждут мартовских праздников, чтобы открыть для себя новые города и направления.
Эксперты портала Tvil.ru, посвященного бронированию жилья для путешествий, проанализировали брони жилья в марте и на основе этого анализа составили рейтинг самых популярных городов для отдыха в марте этого года.
Ниже мы расскажем о том, в какие города едут туристы в марте.
1. Санкт-Петербург
В Северной столице туристы останавливаются в среднем на шесть ночей и тратят 2323 рублей в сутки. Этот город манит своей богатой историей и множеством культурных мероприятий.
2. Истра
Истра — город в Московской области. Сюда едут те, кто любит отдыхать на природе. Средние траты на жилье в сутки составляют 9416,5 рублей. Туристы останавливаются здесь в среднем на 2 ночи.
3. Екатеринбург
Екатеринбург является культурной и туристической столицей Урала. Туристы тратят в среднем 1950 рублей в сутки и останавливаются на 6 ночей.
4. Воронеж
В Воронеже туристы остаются дольше всего — 9,5 ночей. В среднем они тратят на жилье 1605,3 рублей в сутки.
5. Москва
Конечно, столица не могла не попасть в этот список — за короткие выходные многие туристы стремятся посетить музеи и театры Москвы. В среднем они тратят на жилье 3000 рублей в сутки и остаются на 4 ночи.
6. Пятигорск
Курортный Пятигорск привлекает тех, кто хочет поправить здоровье и отдохнуть от рутины. В среднем туристы тратят на жилье 1233,3 рублей в сутки и остаются здесь на 3 ночи.
7. Петрозаводск
Весной Петрозаводск прекрасен, и многие туристы по достоинству оценили город — он занимает седьмое место в списке популярных городов для путешествий в марте. Здесь туристы тратят в среднем 1984,6 рублей в сутки на жилье и остаются на 6,5 ночи.
8. Барнаул
Восьмое место среди популярных городов занимает Барнаул. В среднем расходы на жилье составляют 2000 рублей в сутки. Туристы бронируют жилье в среднем на 2 ночи.
9. Нижний Новгород
На девятой строчке рейтинга— один из самых красивых городов Поволжья, Нижний Новгород. Чтобы прогуляться по набережной или посетить Кремль, туристы готовы заплатить 2500 рублей в сутки на жилье. В среднем они бронируют жилье на 2 ночи.
10. Осташков
Замыкает десятку Осташков — город в Тверской области, куда едут любители природы и спокойного отдыха. В среднем они тратят на жилье 3000 рублей в сутки и остаются на 3 ночи.
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