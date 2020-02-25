Топ-10 популярных городов для путешествий в марте

25.02.2020, 5:31, Новости дня

Многие туристы ждут мартовских праздников, чтобы открыть для себя новые города и направления.

Эксперты портала Tvil.ru, посвященного бронированию жилья для путешествий, проанализировали брони жилья в марте и на основе этого анализа составили рейтинг самых популярных городов для отдыха в марте этого года.

Ниже мы расскажем о том, в какие города едут туристы в марте.

1. Санкт-Петербург

В Северной столице туристы останавливаются в среднем на шесть ночей и тратят 2323 рублей в сутки. Этот город манит своей богатой историей и множеством культурных мероприятий.

2. Истра

Истра — город в Московской области. Сюда едут те, кто любит отдыхать на природе. Средние траты на жилье в сутки составляют 9416,5 рублей. Туристы останавливаются здесь в среднем на 2 ночи.

3. Екатеринбург

Екатеринбург является культурной и туристической столицей Урала. Туристы тратят в среднем 1950 рублей в сутки и останавливаются на 6 ночей.

4. Воронеж

В Воронеже туристы остаются дольше всего — 9,5 ночей. В среднем они тратят на жилье 1605,3 рублей в сутки.

5. Москва

Конечно, столица не могла не попасть в этот список — за короткие выходные многие туристы стремятся посетить музеи и театры Москвы. В среднем они тратят на жилье 3000 рублей в сутки и остаются на 4 ночи.

6. Пятигорск

Курортный Пятигорск привлекает тех, кто хочет поправить здоровье и отдохнуть от рутины. В среднем туристы тратят на жилье 1233,3 рублей в сутки и остаются здесь на 3 ночи.

7. Петрозаводск

Весной Петрозаводск прекрасен, и многие туристы по достоинству оценили город — он занимает седьмое место в списке популярных городов для путешествий в марте. Здесь туристы тратят в среднем 1984,6 рублей в сутки на жилье и остаются на 6,5 ночи.

8. Барнаул

Восьмое место среди популярных городов занимает Барнаул. В среднем расходы на жилье составляют 2000 рублей в сутки. Туристы бронируют жилье в среднем на 2 ночи.

9. Нижний Новгород

На девятой строчке рейтинга— один из самых красивых городов Поволжья, Нижний Новгород. Чтобы прогуляться по набережной или посетить Кремль, туристы готовы заплатить 2500 рублей в сутки на жилье. В среднем они бронируют жилье на 2 ночи.

10. Осташков

Замыкает десятку Осташков — город в Тверской области, куда едут любители природы и спокойного отдыха. В среднем они тратят на жилье 3000 рублей в сутки и остаются на 3 ночи.