Личное: Борец с сексизмом Катя Гордон

25.02.2020, 5:16, Разное

Помните, лет 10 назад мелькала на задворках публичного пространства девушка по имени Катя Гордон?

Звёздный час Кати прогремел в тот момент, когда Ксения Собчак назвала её «недозвездой».


Фото: Соцсети

Больше эта девушка ничем не отличилась.

Я бы тоже не вспомнила про Катю, если бы не наткнулась в Интернете на статьи о её скандале с Иосифом Пригожиным. Полезла разбираться и в процессе зашла к Кате в Инстаграм.

Зашла и обомлела: Катя теперь — ярый борец с сексизмом.


Что ни пост — то бессвязный поток бессмысленных словесных оборотов, призывающих женщин сплотиться против сексизма.

«В стране сексизма и абсолютной дискриминации женщин», — пишет Катя, предварительно отпилив себе нос и вкачав в губы филлеры.


Фото: Соцсети

Честно говоря, я не могу воспринимать серьёзно бабу, которая надула себя силиконом, отрезала в угоду моде шнобель, изменила лицо до абсолютной неузнаваемости с целью повышения факабельности (не получилось, кстати) и теперь, вывалив сиськи, борется с дискриминацией женщин.


  Фото: Соцсети

Пожалуй, даже процитирую:

Время, когда женщины должны сплотиться. Сексизм, нищета, деградация образования и здравоохранения. Дети мрут, семейное право работает против нас, новые поправки и разговоры о них — бред, выдуманный мужчинами, чтобы обезопасить свой бизнес и снять ответственность.

Катя у нас теперь, оказывается, не бывшая жена-блондинка тележурналиста Гордона и адвоката Жорина, а право — протисгоспАди! — защитник и адвокат. Ещё и политик, кажется. Ну, или очень хочет им стать.

Что же получается?

Громкую фамилию взяла у первого мужа, профессию слизала у второго, а сама-то что из себя представляет, помимо отрезанного носа, надутых губ, постоянных истерик и амбиций вечной недозвезды?


  Фото: Соцсети

 Меня, в принципе, умиляет, когда вчерашние сиськи-письки из мужских журналов и реалити-шоу для быдла вдруг — непонятно, с какого хера? — решают стать политическими и общественными деятелями.

Факабельность с возрастом теряется, желающих помять силиконовые сиськи и отснять их в журналах — всё меньше, и письки почему-то постановляют, что теперь им место — на политической арене.  

Запихав сиськи в пушапы и обтянув раздавшиеся с возрастом жопы тугими юбками, новоявленные общественно-политические деятельницы цепляют на рожи с наклеенными ресничками очки и делают очень громкие, но до ужаса бессмысленные при этом заявления.  

Ну, очень смешно, правда.  

Что посоветуете писькам, прущим в общественно-политическую жизнь страны?

Источник: Лена Миро



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