VOAэкспресс 24 февраля 2020

25.02.2020, 5:14, Новости дня

Трамп в Индии

Президент США Дональд Трамп впервые посетил Индию с официальным визитом. В городе Ахмадабад он выступил на стадионе вместе с премьер-министром Индии Нарендру Моди перед 100 тысячами зрителей. Но, как это обычно бывает, президента США в Индии любят не все.

По итогам переговоров в понедельник президент Трамп объявил, что Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения о продаже индийскому правительству американских боевых вертолетов и других вооружений на общую сумму около трех миллиардов долларов.

Моди также выразил оптимизм относительно потенциального развития торговых связей и добавил, что они будут распространяться не только на оборону, но и на такие сферы, как энергетический сектор и информационные технологии.

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