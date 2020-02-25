VOAэкспресс 24 февраля 2020
25.02.2020, 5:14, Новости дня
Трамп в Индии
Президент США Дональд Трамп впервые посетил Индию с официальным визитом. В городе Ахмадабад он выступил на стадионе вместе с премьер-министром Индии Нарендру Моди перед 100 тысячами зрителей. Но, как это обычно бывает, президента США в Индии любят не все.
По итогам переговоров в понедельник президент Трамп объявил, что Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения о продаже индийскому правительству американских боевых вертолетов и других вооружений на общую сумму около трех миллиардов долларов.
Моди также выразил оптимизм относительно потенциального развития торговых связей и добавил, что они будут распространяться не только на оборону, но и на такие сферы, как энергетический сектор и информационные технологии.
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В США вступили в силу новые правила: в предоставлении постоянного вида на жительство будет отказано людям, которым может понадобиться государственная помощь, в том числе жилищная и продовольственная. Эта инициатива администрации Трампа была оспорена в суде, однако Верховный суд США признал ее законность.
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