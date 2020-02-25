VOAэкспресс 24 февраля 2020 

25.02.2020, 5:14, Новости дня

Трамп в Индии

Президент США Дональд Трамп впервые посетил Индию с официальным визитом. В городе Ахмадабад он выступил на стадионе вместе с премьер-министром Индии Нарендру Моди перед 100 тысячами зрителей. Но, как это обычно бывает, президента США в Индии любят не все.

По итогам переговоров в понедельник президент Трамп объявил, что Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения о продаже индийскому правительству американских боевых вертолетов и других вооружений на общую сумму около трех миллиардов долларов.

Моди также выразил оптимизм относительно потенциального развития торговых связей и добавил, что они будут распространяться не только на оборону, но и на такие сферы, как энергетический сектор и информационные технологии.

Иммиграция в США

В США вступили в силу новые правила: в предоставлении постоянного вида на жительство будет отказано людям, которым может понадобиться государственная помощь, в том числе жилищная и продовольственная. Эта инициатива администрации Трампа была оспорена в суде, однако Верховный суд США признал ее законность.

Украина и НАТО

В ближайшем будущем должна появиться Военная стратегия Украины, в которой будет задокументирован курс Украины на членство в НАТО. Почему это важно?

Дипфейки

С помощью технологии дипфейков можно сделать много смешных видеороликов. В большинстве из них известные личности говорят какие-то глупости. Но технология развивается, и отличить реальное объявление войны каким-либо президентом от фейкового скоро будет не так и легко. И здесь уже точно не до смеха.

Советское детство

Художница Зоя Черкасская до мелочей – от одежды и причесок до предметов интерьера – изучает советское прошлое. В своей выставке она попыталась отразить коллективное переживание советского детства.



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