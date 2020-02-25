Мнение: Короновирус и Италия — что хорошего?

25.02.2020, 5:07, Разное

А тем временем короновирус продолжает зажигать в масштабах планеты; несмотря на все препоны, он-таки выбрался из Китая, так сказать, на оперативный простор — как танки Гудериана. Более того — он уже в Европе! Первой пала Италия — эпидемия там сразу пошла в весьма бодром темпе.

Лично я смотрю на то, что творят вроде бы всегда беззаботные (чем и славные) итальянцы, с отвращением; от них не ожидал. Типичный случай, когда люди, по всей видимости, надеются жить вечно — и потому доставляют массу неудобств себе и окружающим. Озверевшие макаронники уже не только Венецианский карнавал похерили, но и покусились вообще на святое (в своих же собственных глазах): отменили футбольные матчи в Серии А, в частности, матчи Милана и Интера! На какое еще ужасное отступничество может пойти перепугавшийся до смерти Italiano vero? Ну, даже не знаю — разве что отказаться от лазаньи и пиццы навсегда; больше ничего и в голову не приходит.

Печальнее всего прозревать во всем этом безумии наше собственное будущее: все, как идиоты, в масках, всё закрыто, метро не ходит, такси не содит, выход из квартир по пропускам, над городом барражируют краснокрестные доктора айболиты в полном ОЗК… И жара +30 — к лету ведь дело идет! Кошмар наяву.

Но есть, однако, в пришествии вируса на Адриатическое побережье и положительные стороны. Есть надежды, что теперь, по крайней мере, мы наконец станем получать достоверные сведения о том, как развивается эпидемия; о том, каковы все ж РЕАЛЬНЫЕ цифры по заболевшим, по излечившимся и по умершим. А то ведь до сих пор главной проблемой было то, что в цифры Китая никто не верил, так как весь мир знает: где коммунизм — там сплошное вранье в отчетности, и правды узнать невозможно. Отсюда и постоянное раздувание всяческих панических слухов и теорий — типа что умерших и заболевших «на самом деле» в разы больше, трупы жгут в котельных, а правду в Китае «власти скрывают».

Итальянцы хоть и раздолбаи, но это все-таки Европа. Заниматься тотальными приписками и приукрашиванием действительности им вроде как ни к чему. Так что ура: скоро увидим реальную статистику! А благодаря как раз раздолбайству остановить Италии, понятно, ничего не удастся — так что цифры будут еще и репрезентативны.

Будь я конспирологом, я бы даже предположил, что всемирное масонское правительство специально запустило «корону» в Италию — потому что даже масонов гложет любопытство, они тоже хотят получить достоверную картину, а от Китая ее даже масонам не добиться. Вы спросите — почему Италия? Ну, видимо, выбрали страну, которую менее всего жалко. Вы спросите — почему тогда не Россию? Ответ более чем очевиден: они же хотят ДОСТОВЕРНУЮ картину…

Так что ждем. «Лучшее, конечно, впереди».

А вот еще интересное (у Паши Пряникова спер): «В 1981 году американский писатель-фантаст Дин Кунц написал роман «Глаза тьмы».

В романе описывается пандемия инфекционного заболевания — вирусной пневмонии, против которой не помогает традиционное лечение.

Вирус в романе называется «Ухань-400» — в честь одноимённого города в Китае, военная лаборатория которого разработала вирус, и который стал главным очагом эпидемии.

События в романе происходят в 2020 году.

В триллере Кунца вирус считается «идеальным оружием», потому что он поражает только людей и, поскольку он не может выжить вне человеческого тела дольше минуты, он не требует дорогой дезактивации после уничтожения населения, что позволяет «сильным людям» сразу войти на завоёванную территорию».

Так что и про масонов я оказался прав!