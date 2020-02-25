Рамзан за слова отвечает! Емельяненко побоксировал с Кадыровым

25.02.2020, 5:06, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фотографии боксерской тренировки с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Грозном, где спортсмен готовится к бою с Магомедом Исмаиловым.

"Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг", – написал Емельяненко-младший в Instagram.

 

 

 

 

 

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Рамзан @za_kadyrova_95eng за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 24 Фев 2020 в 7:58 PST

Ранее Кадыров в шутку бросил вызов Емельяненко-младшему, заявив, что в последнее время пошла мода всем, кому не лень, бросать вызов Александру. Российский боец смешанного стиля согласился сразиться на ринге с главой Чечни. После этого Кадыров и Александр встретились в Грозном. Глава Чечни пообещал показать Емельяненко, как вести себя на ринге.

Напомним, в декабре стало известно, что Емельяненко проведет бой с Магомедом Исмаиловым. Поединок двух российских бойцов пройдет в Москве 3 апреля. На счету Александра 28 побед, 7 поражений и одна ничья. Магомед Исмаилов провел в октагоне 18 поединков. В 15 он выиграл, 2 проиграл и один бой завершился вничью.



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