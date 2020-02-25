Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек

25.02.2020, 5:05, Новости дня

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2 тыс. 663 человек, выздоровели более 27,2 тыс. человек, говорится в сообщении Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.

По последним данным властей КНР, за сутки была зафиксирована 71 смерть, почти 2,6 тыс. человек выписаны из больниц. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа в Китае за сутки выросло на 508 и составило более 77,6 тыс. человек, передает ТАСС.

Наибольшее количество летальных исходов за минувшие сутки – 68 – было зарегистрировано в провинции Хубэй, из них 56 – в Ухане. Всего в этом регионе насчитывается около 64,8 тыс. случаев заражения. В понедельник из медучреждений были выписаны более 2,1 тыс. человек.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19, а Bloomberg увидел в коронавирусе угрозу для глобализации.

В понедельник число жертв коронавируса в Китае достигло 2тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек. В Южной Корее заболели 763 человека, умерли семь человек. Еще 229 человек заболели и шесть умерли в Италии.



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