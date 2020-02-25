Самые маленькие Юдашкины появились на празднике в честь дня рождения дочери Жасмин

25.02.2020, 5:04, Разное

Самые маленькие Юдашкины появились на празднике в честь дня рождения дочери Жасмин Маргариты. Герои сказок пришли в гости, чтобы поздравить её с торжеством.

8-летняя именинница в пышном платье алого цвета, вне всяких сомнений, была королевой вечера, но свою долю славы получили и внуки известного модельера. Они были одеты мамой Галиной Юдашкиной, прославившейся своими коллекциями детской одежды , в одном стиле. Костюмы песочного цвета украшали 4-летнего Анатолия и годовалого Аркадия. На сказочное представление для детей их привели мама и бабушка. Марина Юдашкина вместе с мужем не могут нарадоваться вернувшимся из Китая внукам и дочери, которая была в Гонконге вместе с детьми в связи со своей работой. Старшие Юдашкины все свое свободное время посвящают внукам, бабушка водит их на гимнастику, не смогла она пропустить и торжественный их «выход в свет».

Пришла поздравить именинницу и дочь Татьяны Навки Надежда. Праздник получился веселый и надолго запомнится детям.