Мнение: «Я обвиняю»

25.02.2020, 4:58, Разное

В разгар общественного возмущения сфабрикованными ФСБ делами «Сети» и «Нового величия» подоспела российская премьера актуальной драмы «Я обвиняю» Романа Полански (в российском прокате «Офицер и шпион»).

Франция. Конец 19-го века. Знаменитое «дело Дрейфуса». Капитан французской армии Дрейфус по сфабрикованным обвинениям в шпионаже разжалован и приговорен к пожизненному заключению.

Главы французской военной контрразведки полковник Жорж Пикар, первоначально считавший Дрейфуса шпионом, приходит к выводу, что обвинение ложно, дело сфабриковано, человек невиновен. На протяжении нескольких лет, преодолевая сопротивление верхушки разведки и армии, сам подвергшись преследованиям, Пикар упорно добивается оправдания Дрейфуса.

Исторические типы характерны и для нашего больного общества. Фабрикующие дела капитаны, майоры и полковники. Судебные эксперты «чего изволите». Суды на стороне обвинения. И еще, конечно, деятели, считающие, что честь армии – это исполнить преступный приказ и затем покрывать преступление. Но у полковника Пикара, к счастью, свое понимание чести армии. Оно в том, что справедливость должна торжествовать.



Поэтому «Я обвиняю» смотрится в России не только как хорошо поставленная историческая драма, но как полный намеков на нашу современность фильм.

Пикар в великолепном исполнении Жана Дюжардена — притягательный тип положительного героя, которого не хватает российской современности. Твердый, обаятельный, умный, ответственный, с чувством долга и чести. Готовый драться на дуэли, но только с тем, кого считает этого достойным. А есть и проходимцы, которым не стоит давать сатисфакции. Но, конечно, Пикар – живой человек, не идеальный тип,

Вот бы с кого брать пример тем российским следователям, полицейским, сотрудникам спецслужб, судьям, прокурорам, которые пошли на службу не за деньгами, звездами, отличиями, а исполнять долг.

Есть ли такие в России? Появится ли кто-то, способный добиваться справедливости и разоблачить тех, кто фабриковал дела «Сети», «Нового величия» и им подобные?

«Я обвиняю» — знаменитый заголовок статьи Эмиля Золя в защиту Альфреда Дрейфуса. Очень актуально по отношению к российским властям, превратившим политику, следствие, суды в спецоперацию.

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