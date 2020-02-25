Мнение: Бои за Найраб. 24.02.2014

25.02.2020, 4:49, Разное

Коротко по итогам сегодняшних событий.

В течение дня боевики пытались взять штурмом поселок Найраб и деблокировать турецкий обсервационный пункт на трассе М-4 между Найрабом и Саракибом.

Наступление боевиков (от СНА до "Ан-Нусры" — их там знатный выводок был) поддерживала огнем турецкая артиллерия. Боевикам удалось войти в Найраб, где после обеда начались упорные бои, в которых стороны заявляли существенные потери у оппонентов.

ВКС РФ методично бомбили и продолжают бомбить районы Кминаса, Сармина и окрестностей Найраба. К вечеру, боевикам удалось закрепиться на окраинах поселка и бои переместились уже в сам Найраб. С наступлением темноты ВКС РФ наносила удары уже и по западной части Найраба, что прозрачно намекает на то, что боевики пытаются под прикрытием темноты полностью овладеть поселком и сражение не останавливается. Чем все закончится, узнаем уже завтра. При таких темпах, от поселка скоро мало что останется.

Боевики выложили видео боев за Найраб 18-20 февраля (осторожно, видео 21+), которые в итоге закончились для них неудачно и они были вынуждены отступать из поселка с большими потерями.

Много примечательных кадров, особенно упоротая сцена когда боевики на турецкой БМП ACV-15 пытаются закружить сирийский танк, который никак не успевает довернуть до нее орудие (сценка из World of Tanks)

Между тем, пока кипело сражение за Найраб, Сирийская Армия успешно наступала в Южном Идлибе, освободив за сегодня 14 населенных пунктов и существенную территорию. Боевики отходят в горные районы Завии и к Кафр-Наблу, который скорее всего станет одной из ближайших целей наступления САА. В целом, день остался за САА — покуда боевики при поддержке турок атаковали в лоб Найраб, неся при этом существенные потери, САА заняла часть Идлиба.

В течение дня также заявлялось о гибели турецких солдат в результате одного из авиаударов российской/сирийской авиации (от 10 до 13 200х), но фактических подтверждений пока что нет.

Также нет и каких-либо подтверждений о гибели двух российских военных, которые по заявлениям боевиков якобы погибли в районе Найраба.

Несмотря на все происходящее, совместные патрули российских и турецких военных в Рожаве сегодня проходили без проблем, что снова вызывает к жизни разговоры, что стороны катают договорняк.

Материалы по событиям выкладывались в течение дня тут https://t.me/boris_rozhin (подписывайтесь, завтра будето продолжение) — там много фотографий, карт и фактуры.