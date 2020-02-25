Биржевые индексы США обрушились на фоне опасений относительно коронавируса

25.02.2020, 4:44, Новости дня

Ключевые индексы значительно упали по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже на фоне опасений относительно влияния нового коронавируса на мировую экономику, свидетельствуют данные торгов.

Американский промышленный индекс Dow Jones упал на 1031,61 пункта (3,56%) и установился на отметке 27 960,80 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 111,86 пункта (3,35%) и оказался на отметке 3225,89 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 355,31 пункта (3,71%), до 9221,28 пункта, передает ТАСС.

По мнению аналитика Картера Хендерсона из компании Fort Pitt Capital Group, опасения инвесторов вызваны распространением коронавируса.

«Как мы видели в выходные дни, инфицированных стало больше, возросло число тех, кто заболел без контактов с людьми в Китае. Думаю, это открыло глаза инвестиционному сообществу и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)», – сообщил Хендерсон The Wall Street Journal. «Мы не знаем, как и почему распространяется вирус», – добавил аналитик.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19, а Bloomberg увидел в коронавирусе угрозу для глобализации.

В понедельник число жертв коронавируса в Китае достигло 2тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек. В Южной Корее заболели 763 человека, умерли семь человек. Еще 229 человек заболели и шесть умерли в Италии.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Володин объяснил упадок экономики РФ в 90-х

22.02 / В Киеве объявили штормовое предупреждение

06.02 / Гривна к доллару подорожала до 24,80 грн/$

23.02 / Трамп оценил усилия Си Цзиньпина по борьбе с коронавирусом

07.02 / В мире: Прибалтика научит Украину урокам русского

01.01 / Байден сказал, что в случае победы на выборах может взять в вице-президенты представителя Республиканской партии

14.01 / Онищенко поддержал планы отменить уголовную ответственность для медиков за потерю лекарств

11.02 / В сети опубликовали фотографию «заряженного» Cupra Leon

10.02 / Samsung показала рекламный ролик нового смартфона со складным экраном

13.01 / Внедорожник Сhevrolet Niva превратится в «Ладу» до конца 2020 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика