Мнение: Письмо: «Одеваюсь по-дурацки и веду себя неженственно»

25.02.2020, 4:40, Разное

Мы сегодня разбирали фрустрацию ресурса Секс, в числе прочих.

Вот письмо про такую фрустрацию. Автор письма уверена, что у нее с этим как раз все в порядке, а проблемы у мужчины.

И даже хуже того. Она считает, что причина его сексуальных проблем в недостаточно серьезном отношении к ней.

Он не хочет, значит не любит, думает она. И так думают многие женщины.

Давайте разберем, как фрустрация в сексе вызывает проблемы в ресурсе любви.

batarasa

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Спасибо Вам большое за блог, читаю уже около 2-х лет. Была беспробудным рапаном с мешком багов. Сейчас скорее пугливая рыба.Возможно письмо будет интересным для анализа.

Мне 35,обычная внешность,стройная.Есть квартира и ребенок от первого брака.Совмещаю две работы из разных сфер и очень люблю их.В деньгах недостатка не испытываю, но и не считаю, что зарабатываю много.Скорее просто живу по средствам.

Н 34 года, живет с родителями, зарабатывает на треть больше меня.Он очень обаятельный,но есть лишний вес.У него большая машина и увлечения, которые много для него значат.

(Этот мужчина холостяк, живущий с родителями, онежий онегин. Сексуальность у таких мужчин находится в режиме спячки, и если ее начать будить слишком грубо, может объявить бойкот)

С Н мы познакомились на СЗ. Сразу цветы, ресторан и следующие встречи были такие же.Завертелось.Я познакомила его с ребенком и он стал часто бывать у меня дома.То полку прибьет, то ремонт поможет сделать и прочее.Приходил часто с цветами, подарками для ребенка, стремился меня порадовать и динамика сразу была резвой.Он говорил, что давно не испытывал такого. Я была счастлива и старалась его радовать как могла,делала подарки, стремилась угодить.Дальше он организовал нам небольшое путешествие и примерно через месяц он предложил вместе жить у меня. Я ответила, что не могу вот так сразу, что у меня ребенок и он не должен видеть малознакомого мужчину в моей кровати.»конечно»-ответил он-«понимаю, что тебе нужно время».

(Он предложил ей вместе жить еще до секса. Скорее всего она с самого начала держалась отстраненно с ним, считала его «малознакомым» и относилась к нему так же. Основное как проявляется сексуальная фрустрация у женщин: они не ласковые. Очень часто мужчины говорят, что любят женственных женщин, а имеют в виду ласковых. А у мужчин сексуальная фрустрация, в основном, проявляется как чрезмерная серьезность, занудство. Мужчинам с фрустрированным сексуальным ресурсом надо учиться быть игривей, а женщинам таким — более ласковыми. Друзья, как вы это понимаете? Игривые мужчины и ласковые женщины — это какие?)

Дело дошло до секса и вот там возникли проблемы. Он не мог кончить, хоть я и старалась для этого и не стремился сделать приятно мне, не спрашивал кончила ли.

(У нее своеобразный сексуальный опыт, скорее всего никакой. Она считает, что мужчина должен корпеть над ее оргазмом и спрашивать о нем, и сама она готова корпеть над оргазмом мужчины как трудолюбивая пчелка. Такая женщина может отбить охоту даже у сексуального мужчины, тем более у подмороженного онегина)

А когда я аккуратно намекнула удивился и сказал, что и так ведь хорошо, можно и не кончать.Потом какое-то время сексуальный интерес у него ко мне еще сохранялся и он инициировал близость, хотя кончить ему было так же сложно.В итоге он просто перестал инициировать что-то. Подарки,забота-всего этого было в избытке, но секса не было.

(Представьте себе ее кислые щи, как она пыхтит, помогая ему, старается, и как она недовольна, когда у него не выходит. Лицо ее так несчастно, что он чувствует себя виноватым. Так можно возненавидеть секс. Хотя в остальном эта женщина ему нравится. Скорее всего он считает ее порядочной, неглупой и симпатичной. Хотел бы жить с ней и даже иметь общего ребенка)

Я попыталась пробудить интерес, зная, что он любит белье и перед тем как он должен был приехать оделась в это белье и начала высылать ему разогревающие фото. Но он, как потом выяснилось находился в публичном месте и фото эти были не к месту… приехал ко мне, я встретила в белье, а он мне вручил вещь, которую по просьбе забрал для меня и сказал «меряй, а я пойду поем» и ушел на кухню.

(Любимое у доярок — тяжелая артиллерия в виде различных щипцов и даже скалок: белье, фотки, сексуально вызывающие позы. Это все хорошо, когда партнер и сам стремится к этому. А когда он ничего не хочет, то в ответ на агрессивные щипцы, у него начинается раздражение. Эта девушка не сексуальна сама по себе, поэтому когда она начинает изображать горячую штучку, ему неловко. Лучше была бы нежней с ним и хвалила его почаще. Хвалить мужчину, особенно его мужественность, физическую силу и волевой характер, но только искренне и спонтанно, — разогревает куда лучше, чем агрессивное сексуальное белье и поза «щипцы». Как выглядит женские позы формата «щипцы», мужчины-комментаторы? Знаете?)

Я осталась стоять как дура, поняла, что не хочет он меня.Секса на тот момент уже полтора месяца не было.Мне хотелось, но я не инициировала ничего.Ловила себя на том, что даже от простых объятий его начинаю заводиться и решила сделать то, что в моих силах. Разговоров не заводила, начала в два раза активнее заниматься в зале. Перестала при нем переодеваться и спать стала не голышом как раньше, а в пижаме.Если уж очень приспичивало, то справлялась вручную в тайне от него.

(Она заводилась от объятий, потому что болталась на своих собственных щипцах как на крючке, на ожидании, на недоумении. Она была задета отсутствием его инициативы, поэтому думала об этом и хотела секса как доказательства того, что с ней все в порядке. Вот это очень вредный репейник, и в ресурсе секса она еще более коварный, чем в любви. Понимаете, как от него защищаться?)

Тем временем мы познакомили друг друга с родителями и друзьями и все было с виду было как обычно.

В какой-то момент зашел разговор о сексе, но не о нас, а вообще и тут мое решето открылось.Спросила как мне стать лучше и как у него было в прошлых отношениях.Он ответил,что ему все во мне нравится и что в прошлых было так же- девочки обижались на его пассивность и сами инициировали. И если мне надо, то я тоже могу инициировать и он не против.Я сказала, что так не могу и замяла. Понимала, что тему даже начинать не стоило…

(Все онегины говорят, что если надо, они могут, но если пользоваться этим разрешением щипцевать, эта дверная щель тоже закроется. Поэтому лучше сохранять видимость, что да, он конечно мог бы. Единственная инициатива, которую он действительно хотел бы, это ее нежность, безо всяких сексуальных щипцов. Но когда щипцы женщины уже слишком велики, невозможно сделать вид, что это просто нежность, любое прикосновение напоминает мужчине о его мужском долге)

Потом один раз случился секс, а потом снова его не стало на два месяца.С одной стороны забота и вложения от него так и продолжались, но в остальном динамика на спад пошла. Он упоминал меня только в ближайшем будущем своем, в дальнем нет.Я поняла, что влюбилась и что мой минус в дисбалансе надо снижать. Добавила новую занятость, тему секса вообще исключила даже из мыслей.И в целом получилось. Перестала страдать по отсутствию секса,стала в целом спокойнее к нему относиться и начала общаться с другими мужчинами на уровне переписки.

Понимала, что наши с ним отношения скорее на нежную дружбу похожи. Он тем временем снова спросил когда мы будем жить вместе. Я ответила, что это зависит не только от меня и перевела тему.До меня он всегда жил у девушек с которыми встречался и знаю, что с родителями ему жить не нравилось.Так что он хотел не ко мне, а просто от родителей съехать.Да и о любви он не говорил никогда.

(Ну здесь он скис уже конечно, видя как она скисла. Ее ошибки видите?)

И вот неделю назад уже ночь была, мы вели какие-то философские беседы и я его спросила «как думаешь, в какой области мне стоит стать лучше? На развитие чего направить время и усилия?». Это был абстрактный вопрос, но он воспринял его как щипцы по поводу секса и разозлился.

Заявил мне, что сейчас поздно и он устал и что я должна сама инициировать если мне надо и что одеваюсь я по-дурацки и веду себя не женственно.

Сказал, что слова ничего не значат, что важны только поступки и он много делает для меня.И что вообще я как мужик,потому что не пристаю к нему… Я опешила. Хотела выгнать, но знала, что он слегка выпивший и за руль не сядет, поэтому просто попыталась сбежать в другую комнату. Не отпустил, так и уснули.

(Скорее всего ее щипцы были постоянно, иначе бы он так не взбесился. Но интересно, что она с одной стороны спрашивает как Ученица, как ей измениться, а когда он ей говорит прямо, что ему нравится другой стиль одежды и поведения, обижается и хочет его выгнать. Он обвиняет ее, что она к нему не пристает, потому что представляет такие приставания игривыми и нежными. Он не представляет это так, как обычно делают доярки: агрессивно, с обидой, что их не хотят, или очень пошло, грубо, или жалко и униженно)

Я поняла, что скорее всего предыдущие женщины без конца вели с ним разговоры на тему секса, раз он взрывается вот так на ровном месте.Но я знаю, что при этом он тем бывшим сам изменял, говорил, что в отношениях тогда все плохо было.

На следующий день он вел себя как обычно, сделал мне по дому то, что собирался и потом повез меня на работу. и когда привез я сказала, что поняла, что ему со мной плохо, что я его мучаю своими желаниями и что все дело во мне. Я не хочу его мучить. Люблю, но ухожу и должна оставить себе шанс на взаимные чувства.Он был обескуражен, сказал «неужели можно вот так легко все разрушить?». Я сказала, что это так же легко как отпилить себе часть тела. Ушла.

Через 5 дней он написал мне «думай и говори, что хочешь, но я скучаю и мне плохо без тебя». Я ничего не ответила.

И вот через три дня он написал, что приедет забрать вещи.Приехал злой, накрутив себя видимо. Забрал, резко развернулся и хотел уйти, но остановился и зло сказал «спасибо тебе за то, что ты сделала!Я уже говорил, что слова не имеют значения, только дела. И ты показала, что все твои слова о любви пшик и они ничего не значат» И ушел. Я ничего не сказала.

Я понимаю, что это просто попытка перекинуть ответственность на меня и что он действительно не любит и надо просто отпустить человека.

(Было бы нормально, если бы она рассталась с ним, потому что он не дает ей сексуального общения, которое ей нужно. Хоть у нее и плоховаты дела в этом ресурсе, но КСЖ какой-нибудь может заниматься с ней сексом достаточно бодро, по крайней мере первое время, если она будет в его вкусе внешне. Онегины онежьи любят секс, только если женщина сексуальна. Поэтому бросить его за отсутствие секса было нормально. Но посмотрите, она считает, что ей пришлось расстаться из-за отсутствия его чувств. То есть она не видит, что любовная динамика стала плохой из-за ее щипцов и кислых щей. Она меняет причины и следствие, думая, что из-за его остывания в любви он перестал ее хотеть)

Скверно на душе.Понимаю, что ходов у меня нет и надо уйти с головой в дела. Провстречались мы в итоге 5 месяцев.

Дорогая Эволюция, скажите, есть ли шансы, что все образуется?

(Интересно, а как образуется? Она ему не отвечает, молчит, инициировала расставание, сказав, что ей плохо с ним, помогла ему забрать вещи, до этого два раза отказалась жить с ним, второй раз под загадочным предлогом. И теперь она ждет, что все образуется?)

Или я просто жадная рапунцель, которая хотела больше вложений?