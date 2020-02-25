Mastercard понизила прогноз по выручке из-за коронавируса

25.02.2020, 4:30, Новости дня

Вирус не щадит никого. Корпорация Mastercard заявила, что из-за эпидемии может не достичь запланированных показателей по выручке в этом году.

В компании отметили, что стремительно распространяющееся заболевание негативно влияет на зарубежные поездки, а также на рост объемов трансграничной электронной торговле. Так что прошлогодние прогнозы по выручке пришлось пересмотреть. Ожидается, что рост выручки по итогам первого квартала составит 9-10%. В январе планка была на 2-3% выше.

Давать более долгосрочные прогнозы, оценивая, как распространение вируса повлияет на результаты следующих кварталов, в Mastercard пока не берутся. Так же компания пока не берется оценивать возможное влияние эпидемии на итоги всего текущего года.



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