Годовщину независимости Эстонии отметили факельным шествием

25.02.2020, 4:30, Новости дня

По улицам Таллина прошло многотысячное факельное шествие, посвященное 102-й годовщине независимости республики. Участники марша, среди которых было много молодежи, прошли расположенной в центре столицы Эстонии площади Свободы по улицам Старого города и вернулись на главную площадь столицы.

Среди плакатов, которые несли манифестанты, было множество портретов спикера эстонского парламента, члена Консервативной народной партии Хенна Пыллуааса – ярого противника заключения пограничного договора с Россией. Именно этот политик неоднократно выступал с требованиями к РФ вернуть территории, отошедшие после вхождения Эстонии в состав СССР, напоминает "Интерфакс".

Шествие в годовщину республики проводится эстонскими консерваторами и молодежной организацией партии уже в седьмой раз и с каждым разом собирает все больше людей.