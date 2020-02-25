Президент Трамп объявил о заключении крупной военно-торговой сделки с Индией

25.02.2020, 4:14, Новости дня

Президент США Дональд Трамп, находящийся с официальным визитом в Индии, в понедельник объявил о том, что Вашингтон и Нью-Дели достигли соглашения о продаже индийскому правительству американских боевых вертолетов и других вооружений на общую сумму около трех миллиардов долларов.

Перед приездом в Индию президент Трамп утверждал, что на этот раз не ожидает заключения крупной торговой сделки между двумя странами, но в своем обращении к жителям страны в городе Ахмадабад глава Белого дома пообещал достичь одного из «крупнейших торговых соглашений» с премьер-министром Нарендрой Моди.

Моди также выразил оптимизм относительно потенциального развития торговых связей и добавил, что они будут распространяться не только на оборону, но и на такие сферы, как энергетический сектор и информационные технологии. Назвав два государства «органичными партнерами», индийский премьер отметил, что торговое партнерство Индии и США будет способствовать миру, прогрессу и укреплению безопасности не только в Индийско-тихоокеанском регионе, но и во всем мире.

Во время неофициальной беседы с репортерами, в ходе короткого перелета из Ахмадабада в Агру, корреспондент «Голоса Америки» спросил Дональда Трампа, что он считает главным сдерживающим фактором в достижении масштабного торгового договора.

«Я не спешу достичь договора, — ответил американский президент, — Но дела с Индией у нас идут хорошо, и мы заключаем соглашения».

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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