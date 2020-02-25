Найдено объяснение смены курса способного достроить «Северный поток – 2» судна

25.02.2020, 4:12, Новости дня

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов предположил, что судно-трубоукладчик «Академик Черский» готовят к прохождению по Северному морскому пути.

По словам Фролова, у судна есть еще около полугода, чтобы добраться до пункта выполнения работ по завершению газопровода «Северный поток – 2» и уложиться в скорректированные планы по достройке проекта, передает РИА «Новости».

«С одной стороны, Севморпуть короче, и там меньше рисков, связанных с возможным вмешательством неких третьих лиц. С другой стороны, есть проблемы, сопряженные с ледовой обстановкой на маршруте. Сейчас вести «Академика Черского» по Севморпути тяжело», – сообщил Фролов НСН.

Накануне судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», сменило курс. Ранее глава OMV оценил шансы найти судно для достройки «Северного потока – 2».

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какое судно будет достраивать «Северный поток – 2».



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