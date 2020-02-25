Скончался старейший на Земле мужчина

25.02.2020, 4:06, Новости дня

В японской префектуре Ниигата скончался на 113-м году жизни Титэцу Ватанабэ, которого менее месяца назад официально признали старейшим на Земле мужчиной. Предыдущий обладатель этого титула был также жителем Японии: 113-летний Масадзо Нонака скончался 20 января 2019 года.

Верхние строчки рейтингов мировых долгожителей традиционно занимают жители Страны восходящего Солнца. Так, титулом самого старого на Земле человека по версии Книги рекордов Гиннесса обладает 117-летняя жительница префектуры Фукуока Канэ Танака, напоминает ТАСС.