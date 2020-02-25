Теннисистка Потапова одержала победу на старте турнира в Акапулько

25.02.2020, 4:06, Новости дня

Российская теннисистка, 97-я ракетка мира Анастасия Потапова на старте турнира в мексиканском Акапулько в трех сетах за два часа 20 минут обыграла представительницу Словакии Анну Каролину Шмидлову – 4:6, 7:5, 6:1.

Потапова дважды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала восемь брейк-пойнтов из 14, а у Шмидловой, занимающей 200-е место в рейтинге WTA, один эйс, семь двойных ошибок и пять реализованных брейков из 11.

Таким образом, 18-летняя уроженка Саратова вышла во второй круг турнира, где сыграет с победительницей противостояния Мария Боузкова (Чехия, №57) – Татьяна Мария (Германия, №90).



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.01 / У Польши возникли претензии к освобождению Варшавы Красной армией

08.02 / Количество жертв стрелка в Таиланде увеличилось до 17. Силовики готовятся к штурму

01.02 / Зеленский хочет объяснений от властей Черновицкой и Николаевской областей, где не были снижены суммы в декабрьских платежках за тепло

16.01 / Синоптики рассказали о погоде на Крещение

18.02 / Пьяный отец убил утюгом плакавшую четырехмесячную дочь

24.02 / «ПСЖ» обыграл «Бордо», Неймар получил красную карточку на 92-й минуте

09.02 / Запущенный Ираном спутник не вышел на орбиту

12.02 / Использование робота дало новые возможности в лечении рака молочной железы

07.02 / Хоккеисты олимпийской сборной России переиграли белорусов на турнире в Словакии

03.01 / Варшава обнаружила в споре с ЕС о польской судебной реформе «руку Кремля»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика