Врачи указали на ежедневные привычки, способствующие раннему старению мозга

25.02.2020, 4:04, Разное

Врачи указали на повседневные негативные привычки, вызывающие раннее старение мозга. В сочетании с загрязненным воздухом они повреждают клетки главного органа ЦНС, ухудшая состояние здоровья.

Медики Health Line (США) остановились, прежде всего, на пищевых пристрастиях. Опасность переедания способствует не только появлению избыточного веса, повышающего риск развития онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и других недугов, но и вредит мозгу. Чрезмерно сытный обед ухудшает когнитивные способности органа, возникает чувство сонливости, расслабленности. Опасна и другая крайность, связанная с отказом от полноценного завтрака, лишающего организм необходимых полезных веществ. Вредит организму в целом и мозгу в том числе неумеренная тяга к сладкому, особенно рафинированному сахару.Кардинально старят мозг такие вредные привычки, как злоупотребление алкоголем и любыми видами курения, приводящими к умственной деградации. Умение контролировать свое эмоциональное состояние важно не только для успешной социализации личности, стресс и перенапряжение ускоряют процесс старения главного органа центральной нервной системы. Не стоит злоупотреблять и общением, особенно интровертам, для которых серьезной психической нагрузкой являются длительные беседы.

Особенно пагубно отражается на здоровье всего организма любой вид деятельности и даже сон в душном помещении с загрязненным воздухом. Кислородное голодание действует разрушающе на клетки мозга.