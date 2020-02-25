Мнение: Голубая точка

25.02.2020, 3:37, Разное

Трамп прибыл в Индию на встречу на высшем уровне. Формально речь пойдет о заключении ряда сделок, в первую очередь поставках американской военной техники и вооружений на сумму в 3 млрд долларов, однако Трамп явно намерен использовать проблемы Китая и создать в регионе противовес его стратегии "Шелкового пути". В Индии Трамп презентует предложение Индии войти в проект "Голубая точка" (Blue Dot Network), которая в общих чертах повторяет концепцию "Шелкового пути" Китая — это инфраструктурный проект создания благоприятных транспортных и транзитных путей для продвижения межрегиональной и глобальной торговли. Но без участия Китая, что для Индии может быть весьма интересно.

Индийцы осведомлены о предложении, ответ давать прямо сейчас не будут, но уже есть сообщения о заинтересованности и согласии его рассмотреть.

Момент выбран крайне удачно. В Китае назревает колоссальная проблема: до трети предприятий находятся в критическом положении — свободных средств у них остается не более чем на месяц. Еще у трети — на два. В особо рискованном положении находятся все без исключения торговые сети, сектор услуг, авиаперевозки. Массовые банкротства в этих отраслях могут парализовать всю экономику. Правительству Китая в ближайший месяц помимо борьбы с эпидемией нужно предпринимать усилия по недопущению краха огромного числа предприятий. Фактически решение только одно: разбрасывать деньги с вертолета. Вливать в экономику деньги, а возникающие долги банально списывать, закрывая кассовые разрывы из бюджета. Любой другой сценарий так или иначе, но ведет к коллапсу. Однако и разбрасывание денег — мера небезопасная, бюджет неизбежно нужно будет секвестировать, а это породит новые долговые цепочки. И всё это на фоне и без того предельно неблагоприятной экономической обстановки, которая сложилась еще до эпидемии. Вполне возможно, что придется понимать решения о том, что кем-то придется жертвовать.

Всё это, понятно, никак не способствует продвижению стратегических проектов Китая, а значит — его конкуренты и противники будут пользоваться возникшей возможностью. Что Трамп и делает.

Вообще, эпидемия стала крайне неприятной неожиданностью для Китая как с точки зрения обострения внутреннего кризиса, так и на внешнем поле. Все китайские партнеры внезапно обнаружили, что безоглядная ориентация на китайцев предельно рискована, а значит — риски нужно снижать и диверсифицировать. Нечто подобное произошло после Мюнхенской речи Путина, когда европейцы столь же внезапно попали под ушат ледяной воды. Неприкрытый шантаж "нефть и газ в обмен на допуск российской элиты в элиту западную" (и это при том, что к 2007 году Запад вполне разобрался, "ху из мистер Путин", и что нынешняя российская элита — это сплошь мафиози и гангстеры) вынудил Европу начать строить барьеры от навязчивых предложений из Кремля.

Теперь — Китай. Который оказывается если не колоссом на глиняных ногах, то уж точно не монументальным строением , которое будет стоять при любом катаклизме. Впрочем, всего лишь 20 лет назад примерно так же рассыпалось "японское чудо", и Япония, уверенно теснившая американскую экономику по всем фронтам, не выдержала своего лидерства и обрушилась, причем до сегодняшнего дня ее положение никак нельзя назвать блестящим. Теперь на глазах рушится китайское чудо.

Любой стремительный рывок вперед и вверх опасен — быстрое развитие создает вместе с собой огромное число противоречий, которые столь же быстро накапливаются и накладываются друг на друга. И где-то возникает эффект слабого звена, на котором начинает рваться и ломаться вся конструкция. Вполне тривиальная эпидемия коронавируса (и это при том, что она далеко не первая даже в этом столетии) вдруг оказалась для Китая национальной катастрофой. И вывод, который следует за этим фактом, вполне очевидне — груз проблем, которые Китай накопил во время своего бурного развития, подвел его к критической черте. А значит — риски крайне велики. "Китайское чудо" трещит по швам, и теперь самое время начинать подбирать то, что начнет падать из рассыпающейся китайской кошёлки.

Трамп вряд ли имеет столь же детально проработанную концепцию, которая была у его предшественника Обамы. Обама продвигал стратегию двух супер-партнерств, двух гиперрынков на базе единой валюты (понятно, доллара). Трамп видит ситуацию совершенно иначе, но пока его индо-тихоокеанская концепция выглядит крайне рамочной, и в нее удалось привлесь лишь Японию и Австралию. Участие Индии в проекте "Голубая точка" может запустить его в качестве состоявшегося регионального проекта, который одновременно будет окончательно хоронить концепцию Транстихоокеанского партнерства Обамы и конкурировать с китайским проектом "Шелкового пути". И всё это гораздо важнее тех трех миллиардов долларов, которые должна заработать Америка на поставках в Индию вооружений и техники. Хотя, конечно, у хорошего бизнесмена любая копейка идет в прибыль.