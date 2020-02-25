Палестинцы и Израиль договорились о прекращении огня

25.02.2020, 3:06, Новости дня

В понедельник, 24 февраля, вечером при посреднических усилиях Египта и ООН палестинские группировки и Израиль договорились о прекращении огня, которое вступило в силу в силу в полночь по местному времени.

Как сообщалось, накануне ВВС Израиля нанесли ракетный удар по окрестностям Дамаска, где находится военная база палестинцев. По информации СМИ, именно там разрабатываются образцы ракетного оружия, которое затем производится в Газе и используется для обстрелов территории Израиля, передает ТАСС.

Кроме того, израильская авиация в ночь атаковала десятки связанных с группировкой "Исламский джихад" (запрещена в РФ) целей в секторе Газа, что стало ответом на ракетные обстрелы и попытку подрыва фугаса на границе с анклавом, предпринятую в минувшее воскресенье.

В понедельник днем обмен ударами возобновился, он продолжался до последнего времени. Всего в течение последних суток из сектора Газа были запущены по Израилю более 40 ракет, более половины из которых были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что в случае продолжения ракетных обстрелов из сектора Газа еврейское государство готово для восстановления спокойствия начать там военную операцию.