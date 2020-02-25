Тренер «Наполи» Гаттузо: в игре с «Барселоной» будет тяжело, но мы не должны бояться

25.02.2020, 3:06, Новости дня

Главный тренер итальянского футбольного клуба "Наполи" Дженнаро Гаттузо рассказал о предстоящем первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской команды "Барселона".

"Нам противостоит классная команда из классных игроков. Мы знаем, что будет тяжело, – приводит слова Гаттузов пресс-служба УЕФА. – Но и я сам, и вся команда гордимся тем, что сыграем против более сильного клуба, который последние 10-15 лет является одним из лучших в мире. Мы не должны бояться. Надо уважать соперника и играть в свой футбол, с достоинством и полной концентрацией", – подытожил наставник неаполитанцев.

Напомним, матч "Наполи" – "Барселона" состоится во вторник, 25 февраля, и пройдет на поле стадиона "Сан-Паоло" в Неаполе, начало – в 23:00 по московскому времени.



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