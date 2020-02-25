Наталья Рудова: «Одна из ключевых ошибок людей в том, что они не понимают, что все в нашей жизни временно»

25.02.2020, 3:04, Разное

Актриса Наталья Рудова поделилась на своей странице в Instagram фотографией, сделанной на Мальдивах. В подписи к публикации она заявила, что одной из главных ошибок жизни является то, что некоторые люди не понимают временность тех или иных событий.

Как известно, артистка неоднократно заявляла о большой любви к морям и океанам, поэтому регулярно делится подобными фотографиями. В недавней публикации знаменитость даже пообщалась с интернет-пользователями. Рудова считает, что стиль жизни современных людей слишком расслабленный: они зачастую откладывают дела на будущее, хотя их можно выполнить и сегодня. Помимо этого, человек не понимает, что все явления в этой жизни – временные, в том числе и отношения.

Поэтому, актриса призывает поклонников не забывать об этом и каждый день делать то, что им хочется. В комментариях юзеры поддержали высказывание знаменитости, а также отметили её прекрасную внешность. За считанные часы пост набрал свыше 50 тысяч отметок «Мне нравится».