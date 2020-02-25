Куда приведет Россию погоня за «оружием будущего»?

25.02.2020, 2:52, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин по случаю Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля, заявил о дальнейшем наращивании оснащения российских армии и флота новейшими вооружениями, включая высокоточные, лазерные и гиперзвуковые системы.

«По ряду перспективных образцов, а это фактически "оружие будущего", мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», – в частности, сказал Путин.

Говоря об «оружии будущего», российский лидер, прежде всего, очевидно, имел ввиду гиперзвуковые комплексы «Авангард», «Кинжал» и лазерный комплекс «Пересвет». Про последний известно, что он пока находится на экспериментальной стадии.

Президент РФ также пообещал улучшить условия быта и службы военнослужащих. Ранее он обещал «реально» и незамедлительно повысить уровень жизни всех россиян, повысить пенсии и обогнать по ВВП Германию.

По убеждению Владимира Путина, именно новейшее российское оружие должно стать основой «для прогрессивного, мирного развития России, сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов», а также позволить сфокусировать внимание «на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей».

В свою очередь, Запад предпринимает ответные меры. На днях США провели командно-штабные учения, включавшие в себя имитацию возможной российской ядерной атаки на территории одной из стран НАТО. В учениях принял участие американский министр обороны Марк Эспер.

Соединенные Штаты готовятся серьезно модернизировать и свой ядерный арсенал. По мнению Эспера, это требуется сделать, чтобы не отставать от Москвы и Пекина. «Россия и Китай модернизируют и расширяют свои ядерные арсеналы», – заметил министр.

Президент Дональд Трамп недавно назвал «сумасшествием» трату миллиардов долларов на ядерное оружие Соединенными Штатами, Россией и Китаем.

По оценкам Бюджетного управления Конгресса, в первое десятилетие модернизация ВС США обойдется примерно в 500 миллиардов долларов, а в течение 30 лет расходы вырастут до $1,2 триллиона.

Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр считает, что воинственная риторика Владимира Путина направлена как на внутреннюю аудиторию, так и на внешнюю. По его информации, есть данные соцопросов, свидетельствующие, что «милитаризм начинает надоедать русскому народу».

«И это неудивительно, особенно в условиях продолжающейся экономической стагнации и падения реально располагаемых доходов граждан», – констатировал Фельгенгауэр в комментарии Русской службе «Голоса Америки».

Кроме того военный обозреватель предположил, что на Западе нет аналогов некоторым образцам российского оружия, постольку, «поскольку они никому там особенно не нужны. По его мнению, почти все вооружения, которые преподносятся Путиным как новые, по сути, очень старые.

«Это разработки 70-х, в лучшем случае – 80-х годов, достаточно тупиковые направления советского ВПК, которые даже тогда не были реализованы. – добавил эксперт. – И вот теперь их пытаются довести до ума. Но Путин, который в этом вообще ничего не понимает, не имея никакого технического –так же, как и естественно-научного – образования, воспринимает эти сказки советских времен, как некое доказательство чего-то передового».

По словам Павла Фельгенгауэра, в мире есть страны, которые опережают Россию на многие десятилетия в области технологий. «Они такой ерундой никогда не занимались и заниматься не собираются. Потому что в ней мало практического смысла. А у нас просто ничего другого нет, кроме всякой советской фигни».

Вместе с тем, волей-неволей, риторика Путина подстегивает гонку вооружений, резюмировал журналист.

А политолог Дмитрий Орешкин уверен, что заявление Владимира Путина вызвано «полным обломом» по большинству обозначенных им проблем и направлений развития страны. Гражданам не становится жить лучше, как было обещано президентом, заметил он.

«Задача превратить рубль в “тихую гавань” или “островок стабильности” блистательным образом провалена, – указывает политолог. – Рубль по отношению к доллару в 2015-2016 годах упал вдвое. Португалию, бывшую некогда одной из самых бедных стран Европы, так и не догнали. По данным МВФ, по размеру ВВП из расчета на душу населения Португалия находится на 42-ом месте, а Россия – на 50-ом. В спорте – сплошь допинг-скандалы. Короче, куда ни сунься – всюду “клин”».

В том числе, все довольно плохо для Москвы и во внешней политике, считает Дмитрий Орешкин. «Потому что Крым-то наш, а изоляция России не ослабевает, – пояснил он. Поэтому для того, чтобы с Путиным кто-то считался на международной арене, у него остается единственный козырь – силовой. И он его постоянно использует, в том числе посредством вмешательства в чужие выборы. Путин хочет быть уверен, что выглядит страшным в глазах Запада».

Но чтобы эта логика работала, на Западе должна быть уверенность в серьезности намерений оппонента, подчеркивает политолог. Поэтому, как ему представляется, Путин без устали и бряцает оружием: «Да, Запад воевать не хочет. Однако там все больше и больше появляется ощущение, что российский лидер блефует, что король-то голый. И в связи с этим Путину приходится ужесточать риторику, проводить военные акции, как в той же Сирии. Поэтому не от хорошей жизни показывает мультики про какую-то супер-ядерную ракету, которая может летать неограниченное время».

С точки зрения Дмитрия Орешкина, это – признак слабости, почти отчаяния. Но еще хуже, что Путину больше нечего предложить и своему собственному избирателю, а над его обещаниями все уже начинают в открытую смеяться, заключил он.

Эксперт Центра военно-морского анализа Джеффри Эдмондс (Jeffrey Edmonds, CNA), в прошлом занимавший должность директора по России в Совете национальной безопасности США, отмечает, что многие из новых разрабатываемых Россией систем предназначены, в частности, для того, чтобы противостоять «растущему, как считает российская сторона, потенциалу противоракетной обороны Соединенных Штатов». Системы ПРО расположены, в том числе, в Польше и в Румынии.

«Например, торпеда с ядерной боеголовкой «Посейдон» спроектирована как ответное ядерное оружие, которое было бы неуязвимо для американской противоракетной обороны благодаря ее возможности находиться глубоко под водой. Обе системы – крылатая ракета с ядерной боеголовкой и гиперзвуковой “Авангард” – разработаны с учетом возможностей американской ПРО», – говорит Джеффри Эдмондс.

«Гиперзвуковые ракеты, однако, не являются чем-то исключительным только для России: их создают и Соединенные Штаты, и Китай», – добавляет эксперт, отметив, что все эти системы находятся еще в стадии разработки.

По мнению Джеффри Эдмондса, российская сторона преувеличивает значимость американских ПРО, а США проводят учения с имитацией возможной ядерной атаки со стороны России в ответ на то, что последняя открыто говорит об возможностях использования тактического ядерного оружия в своих военных доктринах.

Директор Центра военно-политических исследований вашингтонского Фонда защиты демократии Брэдли Боуман (Bradley Bowman, Foundation for Defence of Democracies), ранее также работавший советником по национальной безопасности в комитетах Сената США по вооруженным силам и международным отношениям, отмечает, что Россия модернизировала более трех четвертей своих стратегических ядерных сил, и также отмечает, что такие гиперзвуковые системы, как «Авангард», разработаны специально для того, чтобы избежать обнаружения американскими системами ПРО.

«Москва активно развивает и развертывает ряд новых типов вооружений, чтобы угрожать своим соседям, союзникам Америки и самим США, – говорит Брэдли Боуман. – Поэтому важно, чтобы Вашингтон продолжал выделять достаточные ресурсы для своей ядерной модернизации и систем сдерживания. Соединенные Штаты не обязательно должны реагировать на каждую [новую] российскую систему, но должны продолжать модернизировать свою ядерную триаду, чтобы Москва знала, что она не может достичь своих стратегических целей, развертывая ядерное оружие какого-либо типа».

Эксперт также отмечает, что, в этом контексте, для США и их союзников также важно и проведение традиционных учений, в том числе и планирующегося в 2020 году «DEFENDER Europe-20» – самых крупных учений НАТО во главе с Соединенными Штатами на территории Европы с конца окончания Холодной войны.

«Это демонстрирует то, что Вашингтон обладает как политической волей, так и военным потенциалом для защиты своих союзников и интересов, а также для выполнения своих обязательств по коллективной обороне НАТО».