Принятие языкового закона в последние дни каденции прошлой Рады заложило много рисков – нардеп Ткаченко

25.02.2020, 2:42, Новости дня

Закон о функционировании украинского языка, принятый Верховной Радой VIII созыва, несет риски для украинского общества.

Такое мнение нардеп от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко выразил «Главкому» в интервью, которое было опубликовано 19 февраля.

«Мне кажется, что принятие языкового закона в последние дни каденции прошлой Рады заложило много рисков. Для общества в целом и для новых депутатов. В этом языковом закона есть вопросы. …Например, штрафы за использование языка в сфере услуг», – сказал он.

Нардеп отметил, что на базе его парламентского комитета начата подготовка к круглым столам «относительно чувствительных вопросов, в том числе и языкового, чтобы понять, какой компромиссный подход можно было бы найти, который объединял бы страну».

«Это непростой вопрос. Мы будем к этой дискуссии привлекать специалистов, ученых, экспертов. Поэтому, если начинать эту дискуссию и идти вперед, то нужно четко осознавать все риски, с которыми мы можем столкнуться. Такая дискуссия скоро начнется. По крайней мере ученые, к которым мы обратились с такой идеей, отреагировали: слава богу, наконец-то можно начать. Общество давно уже ждет откровенного, но спокойного разговора по этому вопросу. Если делать изменения, то только комплексно, не выборочно. Поэтому мы в этом законе о СМИ практически не касались языка», – объяснил Ткаченко.

16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. В законе указано, что украинский – единственный государственный язык в Украине. Этот статус предполагает обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.

Владимир Зеленский заявлял в конце апреля, что этот закон, по его мнению, приняли «без широкого обсуждения с общественностью». «После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», – сказал тогда Зеленский.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявлял, что не видит причин анонсировать внесение изменений в языковой закон.