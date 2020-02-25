Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США

25.02.2020, 2:30, Новости дня

Президент США Дональд Трамп оценил ситуацию с распространением коронавируса нового типа COVID-19 на территории Соединенных Штатов.

«Коронавирус находится в значительной степени под контролем в США. Мы находимся в контакте со всеми и всеми соответствующими странами. ЦКПЗ (федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний США) и Всемирная организация здравоохранения работают усердно и очень умно», – написал Трамп в своем Twitter.

Также, по словам главы Белого дома, «фондовый рынок начинает выглядеть очень хорошо».

Тем временем, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), на территории Соединенных Штатов зафиксированы по меньшей мере 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа, общее число инфицированных в Штатах достигло 53.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможности пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.

В понедельник число жертв коронавируса в Китае достигло 2тыс. 592 человек, общее число инфицированных составило 77 тыс. 150 человек. В Южной Корее заболели 763 человека, умерли семь человек. Еще 229 человек заболели и шесть умерли в Италии.



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