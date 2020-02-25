Инцидент на карнавале в Германии: действия злоумышленника не были спонтанными

25.02.2020, 2:06, Новости дня

Соседка мужчины, совершившего накануне наезд на участников карнавального шествия в немецком Фолькмарзене, рассказала, что незадолго до инцидента он обещал ей, что "скоро о нем напишут газеты". По свидетельству женщины, видевшей отъезжавшего от дома злоумышленника, он выглядел так, словно находился под воздействием наркотиков.

Как сообщалось, накануне в расположенном на севере федеральной земли Гессен городе Фолькмарзене автомобиль въехал в толпу людей на карнавальном шествии, в результате чего пострадали 30 человек. За рулем машины находился 29-летний гражданин Германии. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает случившееся как покушение на убийство, напоминает РИА Новости.

 

По свидетельствам многочисленных очевидцев, водитель протаранившей толпу машины находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Представители правоохранительных органов эту информацию пока не подтвердили. По некоторым данным, после случившегося виновника пытались избить, но полицейские взяли его под защиту. Несмотря на это, из-за полученных травм допрос злоумышленника начнется после выздоровления.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Запланирован полет инспекторов США и Украины над Россией

28.01 / После скандала с «прослушкой Гончарука» меры безопасности в высоких кабинетах усилили – нардеп Монастырский

06.02 / Политика: Заражение Белоруссии русофобией не должно остаться без ответа

19.02 / Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дубае

21.02 / Украинцы больше всего доверяют ВСУ, меньше всего – чиновникам и судам – опрос

27.01 / Кардиолог объяснил причины внезапной остановки сердца у не жалующихся на здоровье людей

20.01 / Исследователи: Процесс старения можно замедлить

11.01 / В Госдуме оценили заявление Меркель о «Северном потоке – 2»

05.02 / Катастрофа самолета МАУ. Иран обвинил представителя Украины в утечке данных расследования, но пообещал продолжить сотрудничество

20.02 / Нижегородский суд отменил приговор обвиненному в изнасиловании несовершеннолетней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика