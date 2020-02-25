Инцидент на карнавале в Германии: действия злоумышленника не были спонтанными

25.02.2020, 2:06, Новости дня

Соседка мужчины, совершившего накануне наезд на участников карнавального шествия в немецком Фолькмарзене, рассказала, что незадолго до инцидента он обещал ей, что "скоро о нем напишут газеты". По свидетельству женщины, видевшей отъезжавшего от дома злоумышленника, он выглядел так, словно находился под воздействием наркотиков.

Как сообщалось, накануне в расположенном на севере федеральной земли Гессен городе Фолькмарзене автомобиль въехал в толпу людей на карнавальном шествии, в результате чего пострадали 30 человек. За рулем машины находился 29-летний гражданин Германии. Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне рассматривает случившееся как покушение на убийство, напоминает РИА Новости.

По свидетельствам многочисленных очевидцев, водитель протаранившей толпу машины находился в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Представители правоохранительных органов эту информацию пока не подтвердили. По некоторым данным, после случившегося виновника пытались избить, но полицейские взяли его под защиту. Несмотря на это, из-за полученных травм допрос злоумышленника начнется после выздоровления.