«Бенфика» вернулась в лидеры чемпионата Португалии

25.02.2020, 2:06, Новости дня

В матче 22-го тура чемпионата Португалии лиссабонская "Бенфика" на выезде обыграла команду "Жил Висенте" из города Барселуш с минимальным счетом – 1:0. Единственный мяч у победителей встречи на 15-й минуте забил Винисиус Мораис.

"Бенфика" одержала третью победу в последних пяти играх и с 57 очками вернулась в лидеры турнирной таблицы, обойдя на одно очко "Порту", а "Жил Висенте" расположился на 11-й строчке, имея в активе 26 очков.

В следующем матче турнира лиссабонцы в понедельник, 2 марта, примут "Морейренси", а подопечные Витора Оливейры двумя днями ранее сыграют с командой "Боавишта".



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